POETRY: alla rassegna faentina arriva la poetessa Clery Celeste

Mercoledì 21 Marzo 2018

Domani, giovedì 22 marzo alle ore 20,45 sarà ospite di #POETRY, per il sedicesimo appuntamento di questa seconda rassegna di poesia curata dall’associazione IndependentPOETRY, la poetessa forlivese Clery Celeste. L’autrice di La traccia delle vene leggerà i suoi testi al bar Linus di Faenza e dialogherà con gli organizzatori: Flavio Almerighi, Aurea Bettini e Monica Guerra. Musiche di Simone Cattani, Open Mic in coda.

NOTA BIOGRAFICA

Clery Celeste è nata a Forlì nel 1991, città in cui vive. Diplomata al liceo classico, è laureata con lode in Tecniche di radiologia medica presso l’Università di Bologna. Attualmente studia come seconda laurea Storia all’Università di Bologna. Da gennaio 2018 è direttrice di Atelier Poesia sezione on – line insieme ad Eleonora Rimolo. È stata vincitrice dei premi: “Tropea Onde Mediterranee”; “Agostino Venanzio Reali”; “E. Cantone”; “Pro Loco Fiume Veneto”; “Biennale internazionale dei Giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo”. Risultafinalista nel Premio Rimini (2014) e al premio Galbiate (2016). Da gennaio 2015 fa parte della redazione di Atelier Poesia sezione on-line, da gennaio 2016 ne è coordinatrice. Suoi testi sono stati pubblicati su riviste e siti e nella antologia Post ‘900 Lirici e Narrativi, Ladolfi editore 2016 a cura di Isabella Leardini e Matteo Fantuzzi. La traccia delle vene (LietoColle editore - Pordenonelegge, 2014) è la sua opera prima (nel 2015 premio Elena Violani Landi, premio giovani Maconi, menzione speciale di merito premio Carducci, premio Solstizio).