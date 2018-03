A Brisighella l'arte è senza frontiere: un confronto su punti di vista diversi sull'arte moderna

Mercoledì 21 Marzo 2018

Domenica 25 marzo, alle ore 16.30, al foyer del Teatro M. Pedrini, all'interno del palazzo municipale di Brisighella, in via Naldi 2, sarà inaugurata la mostra “Arte senza frontiere”. Il progetto espositivo, realizzato dall'Associazione NostrArte in collaborazione con la Fondazione di sviluppo della cultura e dell'istruzione della persona - Bielorussia, con il patrocinio del Comune di Brisighella, la collaborazione del Servizio Cultura e delle scuole brisighellesi, è una sorta di dialogo tra artisti professionisti e bambini sul tema dell'arte e della sua versatilità.



L'arte come mezzo per esprimere le esperienze significative, sia del mondo interno che esterno, della vita. La mostra offre ai visitatori la possibilità di confrontare punti di vista diversi sull'arte moderna, attraverso le opere di Gleb Otchik, Vasil Zenko, Sergey Shemet, Yuriy Hilko, Mihail Inkov, Silvano Drei e Maria Angela Montanari, con la percezione dell'arte da parte dei bambini espressa nelle loro opere creative e nei disegni che hanno partecipato al concorso “Immagini musicali”.

Per l'esposizione la giuria ha selezionato lavori creati dai bambini su un tema libero seguendo le impressioni personali suscitate dai brani di musica ascoltati. Il processo creativo stimolato dai bambini è stato quello della sinestesia, che avviene quando il percepire uno stimolo (come ad esempio il suono) provoca una reazione netta e distinta in un altro senso (ad esempio la vista), grazie alla quale i bambini hanno trasformato la musica in un'immagine artistica.



Il progetto espositivo “Arte senza frontiere” è una sintesi tra la creatività dei bambini e l'arte professionale e vuole essere un appello al pubblico a mantenere e sviluppare il naturale potenziale creativo insito in ogni essere umano e usarlo per scopi pacifici. All'inaugurazione interverranno il sindaco di Brisighella Davide Missiroli, le ideatrici del progetto espositivo “Arte senza frontiere” Yuliya Savitskaya e Alesia Savitskaya, l'assessore alla cultura del Comune di Brisighella Alessandro Ricci, gli artisti bielorussi Gleb Otchik, Vasil Zenko, il curatore del progetto espositivo in Emilia Romagna Christian Capra, il coordinatore dell'associazione NostrArte Lorenzo Leonardi e le insegnanti della scuola primaria dell'istituto comprensivo di Brisighella, Laura Ceroni e Antonella Ceroni.



La mostra resterà allestita alla Galleria d'Arte comunale di Brisighella, in via Naldi, da domenica 25 marzo fino a lunedì 2 aprile 2018.