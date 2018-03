Settimana contro il razzismo, tre appuntamenti alla Casa del Teatro di Faenza

Mercoledì 21 Marzo 2018

Tre appuntamenti alla Casa del Teatro, che si inseriscono nell'ambito della settimana di azione contro il razzismo, programmata a livello nazionale dal 19 al 25 marzo. Il Teatro Due Mondi ha deciso di dedicare una serata al racconto, accompagnato dal canto e dalla musica, una alla parola e una allo sport. "Crediamo così - dicono gli organizzatori - attraverso la promozione di attività culturali, di dare il nostro contributo per contrastare pregiudizi e discriminazioni etnico-razziali".

Questi gli appuntamenti:





Giovedi 22 marzo alle 21

LE VOCI DI UN ECO

con Ismaël Fousseni, Alberto Bedeschi,

Isabella Superbi, Umberto Rinaldi, Gianluigi Tartaull



“Le voci di un eco” è il titolo di una performance teatrale che racconta di viaggiatori, di migranti del passato, del presente e del futuro. Tutti accomunati dalla necessità di fuggire dalla guerra o dalla fame e desiderosi di crearsi altrove un futuro stabile e sereno. Dalle migrazioni degli italiani in America del primo ‘900 a quelle dei migranti odierni.

Testimone di queste ultime sarà Ismael Fousseni, giovane migrante del Benin, che dopo un viaggio lungo e pericoloso, per terra e per mare, in cui ha messo in gioco tutto di sé, è approdato a Faenza, dove ha trovato accoglienza e serenità. Dal suo racconto scopriamo che, pur in epoche diverse, la disperazione e lo spirito di sopravvivenza sono rimasti gli stessi. Quello che importa è guardare lontano, continuare a sperare nel futuro, e farlo insieme, perché solo così si possono combattere e forse vincere le diseguaglianze di questo mondo.

I protagonisti di questa performance di teatro civile sono Alberto Bedeschi, attore e regista, Isabella Superbi, narratrice, e Ismael Fousseni, poeta migrante. Le musiche sono state scelte da Umberto Rinaldi e Gianluigi Tartaull nel repertorio popolare e cantautorale e vengono eseguite dal vivo dagli stessi.





Sabato 24 marzo alle 21

in collaborazione con Emergency Faenza

VIAGGIO IN ITALIA

Emergency programma Italia

con Mario Spallino

testo e regia Patrizia Pasqui





In scena, insieme a Mario, medici, mediatori culturali, migranti, indigenti… e un barbiere toscano! Le loro storie, tutte vere, metteranno alla prova le nostre certezze, porteranno alla luce l’inadeguatezza dei luoghi comuni a cui tutti, per abitudine o ignoranza, spesso ricorriamo.

Un viaggio dal Nord al Sud compiuto dall’attore dello spettacolo per vedere da vicino la realtà di cui ha sentito parlare, per diventare così un testimone oculare e condividere domande e scoperte con il pubblico. Mario condurrà il pubblico in Puglia, tra i raccoglitori stagionali, gli “invisibili”, sfruttati e senza diritti, e proprio lì incontreremo un’idea che ha messo le ruote: il Polibus di EMERGENCY, un ambulatorio mobile che raggiunge le aree agricole, i campi nomadi o profughi e porta aiuto e cure a chi ne ha bisogno.

Poi in Sicilia, al Poliambulatorio di Palermo e a Siracusa, dove si assistono gratuitamente i migranti ma anche italiani in stato di bisogno. E il Sud non finisce… Polistena, Reggio Calabria, dove i pazienti vengono accolti in un palazzo confiscato alla ‘ndrangheta. E ancora: Castelvolturno, la più grande città africana d’Europa, dove “l’uomo bianco italiano” è l’eccezione.(...).





Lunedì 26 marzo alle 21

in collaborazione con il Club Arpad Weisz Bologna Calcio Fc.

GODFRED

di Claudio M.Cioffi

proiezione del documentario su G. Donsah





a seguire

presentazione della ristampa anastatica del libro "IL GIUOCO DEL CALCIO" di A. Weisz e Aldo Molinaro, scritto nel 1930 da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano e ripubblicato ora da Minerva Edizioni.

interverranno

Riccardo Isola, giornalista

Claudio M.Cioffi, BFC TV, regista

Carlo Caliceti, responsabile comunicazione Bologna FC

Carlo F. Chiesa, storico e giornalista





Il Club Rossoblu internazionale Arpad Weisz nasce nell'aprile del 2011 da un'idea del suo Presidente e fondatore Stefano Salmi attraverso le parole di suo padre Guerrino, che conobbe personalmente Arpad Weisz negli anni trenta a Bologna. Salmi ha così avuto modo di conoscere le gesta di Arpad Weisz, il grande allenatore. Arpad Weisz è stato un innovatore in campo calcistico: scoprì Giuseppe Meazza e vinse il primo scudetto a girone unico italiano con l'Inter di Milano (...).