GINNASTICA RITMICA / Club Atletico Faenza: Ludovica Palermo al Campionato Federale FGI Gold Allieve

Lunedì 26 Marzo 2018

Sabato 24 Marzo 2018 ad Arcore (MI), Ludovica Palermo, classe 2009, e’ scesa in pedana di gara, nel più difficile Campionato Individuale Federale FGI Gold Allieve. Le prime due prove Regionali le hanno fatto staccare il pass di ammissione alla fase di Zona Tecnica (ex Interregionale), dove solo le migliori atlete hanno accesso. Altissimo il livello tecnico delle avversarie, provenienti da 3 regioni di ZT2: Friuli, Veneto ed Emilia Romagna.

Ludovica, categoria A1, centra l’obiettivo personale, migliorando i punteggi di ogni singola prova precedente; un buon inizio a Corpo Libero con il susseguirsi di Fune ed in chiusura l’esecuzione alla Palla. Tre gli ingressi in pedana, dove l’emozione non si è fatta attendere in tutte le prove, compromettendo un risultato che poteva essere migliore. Nonostante qualche imprecisione che lascia un pò di amaro in bocca, si è classificata ugualmente con un discreto punteggio finale.



Per questa piccola ginnasta non è ancora giunto il momento del passaggio alla prova Nazionale Gold Allieve dove solo le prime tre ginnaste si qualificano di diritto per ogni Zona. Per la Società Club Atletico Faenza e i suoi tecnici è una grande soddisfazione poter gareggiare in questa competizione di alto livello. La classifica finale non sempre è il reale valore di una ginnasta, a volte c’e’ solo bisogno di tempo per affinare la tecnica e gestire al meglio le emozioni che prendono il sopravvento.



Le tecniche Giada Ceroni (Tecnico Federale da quest’anno), Jessica Cornalis e Jemili Savini, sono già al lavoro per la preparazione delle prossime competizioni.



La società ringrazia Carolina Mazzoni (Tecnico Federale) per aver accompagnato Ludovica in gara insieme alla neo coach Jemili Savini.