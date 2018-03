La Corelli porta a Faenza lo Stabat Mater di Pergolesi per il concerto di Pasqua

Giovedì 29 Marzo 2018

Protagonista di un'autentica maratona musicale, che l'ha portata nelle ultime settimane sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri e auditorium di Emilia, Romagna e Toscana, la compagine musicale ravennate de LaCorelli torna a Faenza in occasione della Pasqua con un concerto imperdibile.

Ne sarà protagonista l'Orchestra Corelli, guidata da Chiara Cattani nell’esecuzione del toccante Stabat Mater di G.B. Pergolesi e della celebre Sinfonia in SI minore per archi "Al Santo Sepolcro” di Antonio Vivaldi: un programma più che mai congeniale a questa artista, che nella sua brillante carriera ha fatto del repertorio barocco il suo vero territorio di elezione in qualità di clavicembalista, con all'attivo oltre 600 concerti per alcune importanti realtà musicali a livello europeo e incisioni per le principali case discografiche di settore.

Il concerto, in programma alla Pinacoteca Comunale di Faenza, in Via S. Maria dell'Angelo 9, andrà in scena venerdì 30 marzo alle 20.30 con ingresso gratuito, e sarà aperto da una guida all'ascolto organizzata dalla Libera Università per Adulti di Faenza.





Vere protagoniste della serata saranno le voci femminili delle due giovani e talentuose Federica Livi (Soprano) e Daniela Bertozzi (Contralto), che già hanno allietato le platee di Festival, Concorsi e Rassegne liriche a livello nazionale: saranno loro ad interpretare lo Stabat Mater di Pergolesi, una delle più celebri opere sacre del giovane maestro napoletano d'adozione, morto a soli 26 anni, e che secondo la tradizione avrebbe ultimato questa sublime pagina nel giorno stesso della sua morte, il 17 marzo del 1736.

Grandissimo è l'impatto emotivo di quest'opera, composta in una serie di quadri in cui si ritrae, attraverso il susseguirsi di arie, fughe, adagi, allegri e presto, il dolore della Madre ai piedi della croce: il dramma è magnificamente espresso grazie al ricorso ad una scrittura musicale che sembra imitare l'affanno doloroso del momento descritto. Un'opera di grande bellezza musicale ed armonica, che per orecchiabilità e scorrevolezza è sempre attuale e godibile per tutti i pubblici.





Il Concerto sarà poi impreziosito dalla celebre Sinfonia in SI minore per archi "Al Santo Sepolcro” di Antonio Vivaldi, celebrazione per antonomasia del mistero pasquale.





Un gradito ritorno sulla scena faentina per LaCorelli, che è attesa a maggio sul palcoscenico del Teatro Masini con un grandioso programma sinfonico di musica da film.