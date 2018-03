La "meteora" Fabrizio Foschini, da Don Italo Cavagnini a Ivan Graziani agli Stadio

Sabato 31 Marzo 2018

C'è un faentino doc che vanta una brillante carriera nel mondo musicale: Fabrizio Foschini. Il suo approccio alla musica è legato indissolubilmente - anche per lui - all'incontro con Don Italo Cavagnini, il prete rock che negli anni '70 ha scoperto molti giovani faentini talentuosi.

Dopo qualche timido tentativo di suonare la batteria, Fabrizio capisce che il suo strumento è il pianoforte, e inizia così a prendere lezioni. Grazie a Don Italo entra a far parte di una band parrocchiale che nel faentino diventa popolare in pochissimo tempo: Le Meteore. Nel 1978 supera brillantemente un provino e viene selezionato per lavorare in tournèe con Ivan Graziani, e da lì in poi decolla la sua carriera artistica. Gianni Togni, Eduardo De Crescenzo, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Miguel Bosè sono alcuni degli artisti con cui ha collaborato negli anni '80 e '90. Dal 1998 è il tastierista degli Stadio e nel tempo libero si diverte a suonare nel "Gallo Team", creato da Claudio "gallo" Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, nel quale suonano anche Cristian Bagnoli e Adriano Molinari.

Foschini, anche lei come molti ragazzi di quell'epoca è approdato alla musica grazie a Don Italo Cavagnini, cosa ricorda di quei tempi?

"Don Italo è stato per me come un "faro", cosi come per tutti quei ragazzi che si erano avvicinanati alla musica e frequentavano la parrocchia. Ricordi incancellabili mi legano a lui e a tutto quello che ha fatto per me e per noi. Le "Meteore", le "Comete", il "Cantagiro" (dei comuni del comprensorio) e il "Pavone d'Oro" sono solo alcuni dei progetti lanciati dal nostro prete rock, un periodo che credo non si ripeterà mai più."

Faenza è sempre stata un'ottima fucina per giovani musicisti, crede che lo sia tutt'ora?

"Credo proprio di sì. Ci sono molte scuole di musica in città, piene di allievi che cercano di coltivare la loro passione. Qualcuno troverà la giusta via per imporsi e dare continuità al proprio talento. Poche settimane fa con il "Gallo Team" siamo stati invitati in una di queste scuole. Abbiamo fatto le prove dei nostri brani di fronte agli allievi, ed è stata una bellissima esperienza. C'è stata una fantastica interazione con i ragazzi, che ci hanno fatto domande sulla musica, su di noi, su Vasco, hanno avanzato proposte su come aprire o chiudere un brano."

Ivan Graziani segna il suo inizio come musicista professionista, come è avvenuto l'incontro?

"Dopo le "Meteore" avevo smesso di suonare e trovato lavoro in una fabbrica di ceramica. Poi il batterista di Ivan, che conoscevo bene, mi disse che stavano cercando un tastierista per l'imminente tournèe estiva, andai a fare un provino e da li iniziò la mia avventura musicale. In tre anni abbiamo fatto 350 concerti, 126 solo il primo anno. Ricordi indimenticabili."

Da lì in avanti è stato un continuo susseguirsi di collaborazioni con artisti di grande caratura fino ad arrivare all'attuale collaborazione con gli "Stadio".

"Sì, suono con la band di Gaetano Curreri dal 1998, esattamente 20 anni. Prima ho avuto molte collaborazioni, sicuramente quelle con Ivan Graziani e Gianni Togni sono state le più longeve: ho preso parte a diversi progetti discografici."

La musica è stata molto attraversata dalla tecnologia, queste innovazioni hanno portato un reale beneficio?

"L'innovazione porta con sè pregi e difetti. Il grande cambiamento che la musica ha subito è nella realizzazione dei brani. Oggi i musicisti non sono più indispensabili per la realizzazione di un disco. I "sequencer" hanno spesso sostituito il musicista, e spesso ci sono campionamenti dove non riesci a distinguere se si tratti di uno strumento vero o tecnologico. Sicuramente i "turnisti" che una volta partecipavano alla realizzazione di un album oggi faticano a trovare lavoro. Oggi c'è un lato meno umano che traspare da un lavoro discografico."

I "talent show" secondo lei aiutano a far emergere un giovane artista?

"Aiutano quasi per forza. Ormai il modo più semplice per trovare fortuna per un musicista è cercare visibilità attraverso la televisione e i talent. Programmi come il "Roxi bar" di Red Ronnie dove venivano ospitati sia i big che i giovani emergenti non esistono più, di conseguenza il giovane musicista deve sperare di entrare in uno di questi format televisivi. Poi se riesci ad entrarci devi sempre avere un prodotto che piace al pubblico, altrimenti quel passaggio televisivo sarà nullo."

Come vede la crescita esponenziale delle etichette indipendenti?

"Sono sicuramente di grande supporto per i giovani musicisti. Riescono a supportare i futuri talenti. Con investimenti anche molto contenuti si riesce a realizzare un lavoro discografico, di conseguenza si possono promuovere molti più artisti o band."

Quest'anno ricorrono i 40 anni di attività degli "Stadio". Ci sono preparativi in corso per onorare questo traguardo?

"Curreri sta preparando sicuramente qualcosa di importante per festeggiare il traguardo raggiunto. A Dicembre scorso sono state fatte un paio di anteprime. Presto ci saranno novità in merito. Non posso dire altro."

Oltre all'attività con gli "Stadio" e il "Gallo Team" ha qualcos'altro in corso d'opera?

"Ho in cantiere un mio progetto discografico che uscirà entro la fine di quest'anno. Si tratta di brani per pianoforte, quartetto d'archi e percussioni che vedrà la partecipazione di musicisti di grande caratura. Vedremo come si evolve."

Gianni Zampaglione