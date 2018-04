All'oncologo Dino Amadori il "Vincastro d'Argento" dell'Accademia degli Incamminati di Modigliana

Giovedì 5 Aprile 2018

L’annuale tornata di primavera dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana è in programma sabato 7 aprile, nell'auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in via Flavio Biondo 16 a Forlì. I lavori inizieranno alle 10 ed il tema scelto è “1918-2018: una grande corsa”. In apertura ci sarà la consegna del “Vincastro d’Argento - Premio a una Vita” a Dino Amadori, presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo.





L’introduzione sarà a cura di Venerino Poletti, presidente dell’Accademia, a coordinare i lavori Sara Samorì, assessora allo sport del Comune di Forlì. Gli interventi programmati sono nell’ordine: Antonio Patuelli, presidente d’Onore dell’Accademia (nonché presidente dell’A.B.I.) con la relazione “Insegnamenti per l’avvenire”; Sandro Rogari “1918: viaggio al termine della notte”; Roberto Balzani “1968: Ce n’est qu’un début”, per concludere con Poletti “1918-2018: La scienza soprattutto”. Diversi accademici si tratterranno a Forlì per le visite guidate ai Musei di San Domenico, per la mostra “L’Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio”.



Motivazione della più alta onorificenza accademica, “Vincastro d’Argento - Premio ad una Vita”, al socio Dino Amadori, oncologo di fama internazionale. “L’Accademia degli Incamminati - grata per l’attività profusa nell’arco di una vita per lo studio e la ricerca in ambito sanitario ed oncologico che tanto ha contribuito al bene comune ed ha dato lustro alla nostra Romagna - gli conferisce il Vincastro d’Argento”.