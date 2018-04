Gruppo Hera, la rivoluzione digitale "Un pozzo di scienza" arriva nelle scuole faentine

Giovedì 5 Aprile 2018

1.300 studenti faentini stanno partecipando alla dodicesima edizione di “Un pozzo di scienza”, il programma didattico del Gruppo Hera dedicato agli istituti superiori che affronta le sfide della tecnologia di oggi e domani con un percorso di incontri, workshop, dibattiti e game conference.



Internet of things, Big Data, cyber security, fake news: ma siamo preparati alla rivoluzione informatica che mira a trasformare e semplificare le nostre vite? Per non farsi cogliere del tutto impreparati Società 4.0 - futuro e rivoluzione digitale è il tema della dodicesima edizione di un pozzo di scienza, il programma didattico di Hera per le scuole secondarie di 2° grado, dove studenti, esperti e ricercatori discuteranno dei tanti vantaggi che la tecnologia ha portato alle nostre attività.



104 incontri, 39 workshop game conference, 176 laboratori e 19 visite ai dipartimenti scientifici che impegneranno 1.211 classi, hanno preso il via da Rimini il 19 febbraio e si concluderanno il 14 aprile a Ferrara, con una tappa a Faenza dal 4 al 6 aprile. Il progetto è patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna e vede anche quest’anno la collaborazione di ComunicaMente.

A Faenza 52 classi tra incontri, workshop e laboratori

Sono partite mercoledì 4 aprile le attività didattiche del Pozzo di Scienza a Faenza e proseguiranno fino a venerdì 6 aprile con 8 incontri e 8 tra laboratori e game conference per circa 1.300 alunni distribuiti su 52 classi di 4 istituti superiori della città: l’Istituto Tecnico “A.Oriani”, il Liceo “Torricelli-Ballardini”, l’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” e l’Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale “L.Bucci”.



Gli incontri scientifici che hanno registrato più iscrizioni sono “Un cruscotto elettronico per gestire i big data” che illustra come si possano raccogliere i dati di una città, rielaborarli e ottimizzarli con facilità, e “L’astrofisica spaziale: un universo ancora da scoprire” in cui si ricostruisce la storia dell’esplorazione dell’universo dalla prima missione ai giorni nostri. Per quanto riguarda le game conference, la più richiesta è “Bill Gates vs Steve Jobs: la guerra dei bit”, che ripercorre la strada che ha portato all’attuale rivoluzione digitale.

Più di 500 proposte avviate sui territori

Ben 33 gli incontri a tema scienza, ambiente, economia e salute, a cura di docenti dell’Università di Bologna, Ferrara e Padova, affiancati da Immaginario Scientifico Science Center di Trieste e Tecnoscienza, ai quali parteciperanno oltre 20.000 studenti in dibattiti interattivi con esperti, ricercatori e giornalisti. Tornano anche i laboratori “hands-on” per indagare l’interazione uomo-macchina e il mondo “smart” attraverso il nuovo gioco di ruolo PlayDecide. Grande interesse ha suscitato il Workshop sulle fake news, tema di attualità e rovescio della medaglia della real-time communication. Infine, le classi usciranno dalle aule per le visite ai Dipartimenti Scientifici delle Università del territorio.

Science Day: le sfide tra scienza e creatività

Grandi novità nel 2018: quest’anno, tutte le classi potranno sfidarsi non solo nel tradizionale click Day, la gara all’ultimo click sugli argomenti trattati in questa edizione, ma anche nel nuovissimo Smart Day, una competizione che durerà per tutto il periodo dello svolgimento del Pozzo, terminerà il 18 aprile e premierà la creatività dei ragazzi alle prese con video, testi, esperimenti o prototipi prodotti sul tema. Ben due classi vincitrici potranno andare insieme in visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.



Evento conclusivo dell’edizione 2018 sarà la consueta Maratona Fotografica DISTURbo, il gioco a squadre che tra maggio e giugno riempirà le città di Bologna e, da quest’anno, invaderà anche Riccione di fotografi in erba. I premi saranno tanti e il Premio Hera, andrà al team che meglio avrà interpretato i target fotografici legati ai temi di un pozzo di scienza 2018.