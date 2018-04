Cerimonia. A Brisighella il Comando Divisione Friuli commemora i Caduti di Combattimento

Mercoledì 11 Aprile 2018

Centocinquanta militari del Comando della Divisione Friuli sono impegnati in questi giorni in attività di addestramento nel nostro territorio. A conclusione di queste giornate è prevista anche una visita storico culturale ad alcune località nell'area di Brisighella e Riolo Terme che durante la Seconda Guerra mondiale hanno visto protagonista il Gruppo di Combattimento Friuli per la liberazione della nostra popolazione dalla dittatura nazi-fascista.



Inoltre domani - giovedì 12 aprile - presso il campo sportivo di Brisighella, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, è programmata una cerimonia per commemorare, insieme a rappresentanti dell'Amministrazione comunale brisighellese, i caduti del Gruppo di Combattimento Friuli durante gli scontri per la liberazione di Bologna (1944-1945) e, allo stesso tempo, mostrare quello che il Gruppo è diventato dalla guerra di liberazione.



Questo il programma della giornata: alle ore 10.30 apertura di stand espositivi e interattivi (sarà visibile anche un elicottero militare); alle ore 12.00 saluti istituzionali; alle 12.30 premiazioni della competizione a squadre - il Trofeo Gruppo di combattimento Friuli - svoltasi il giorno prima; alle 12.45 aviolancio di precisione sul campo sportivo da parte di paracadutisti militari