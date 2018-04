SCHERMA / A Faenza 700 atleti alla Terza Prova Interregionale U14 di Spada, Fioretto e Sciabola

Martedì 17 Aprile 2018

Sono oltre settecento gli atleti provenienti da Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia che nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 aprile hanno calcato le 24 pedane metalliche disposte all'interno del Palacattani di Faenza in occasione della Terza Prova Interregionale Under 14 di Spada, Fioretto e Sciabola. Alla prova hanno partecipato anche due atlete dalla Slovenia ed una proveniente dalla Croazia; queste atlete hanno potuto partecipare alla competizione grazie ad un progetto di inclusione tra le Federazioni di Scherma dei paesi coinvolti.



Il Circolo della Scherma 'G. Placci' Faenza ha schierato ben quattordici atleti. Categoria Giovanissimi: Farneti Lorenzo, Manetti Giacomo, Gaddoni Alessandro, Bedeschi Leonardo. Categorie Allieve: Rosetti Linda. Categoria Bambine: Gentilini Sara. Categoria Allievi: Verlicchi Michele. Categoria Giovanissime: Bosi Olivia, Picco Petra, Liverani Alice. Categoria Maschietti: Obrizzi Davide, Romualdi Alessandro, Frega Federico, Pezzi Federico.



Hanno presenziato durante le due giornate, con un breve intervento durante la cerimonia di apertura, l'Assessore allo Sport del Comune di Faenza Claudia Zivieri ed il Sindaco della città Giovanni Malpezzi. Concluso il loro intervento, la cerimonia di sabato ha proseguito regolarmente con lo schieramento degli atleti sulle pedane rivolti verso la bandiera tricolore per l'ascolto dell'inno nazionale. Domenica prima dell'ascolto dell'inno si è esibita la giovane Sara Calamelli, atleta del Circolo di Faenza e vincitrice della sessantesima ed ultima edizione dello Zecchino d'Oro, cantando di fronte a quasi quattrocento atleti e ai relativi accompagnatori e genitori la canzone 'Una Parola Magica'. Hanno presenziato e partecipato alle premiazioni in qualità di rappresentanza del Panathlon Club Faenza il presidente Daniele Piolanti ed il consigliere Renato Ida.



Gli otto finalisti di ogni categoria sono stato premiati con coppe in ceramica faentina realizzate artigianalmente per l'occasione dalla bottega ceramica locale Manifatture Sottosasso; alle finaliste è stato consegnato anche un omaggio floreale. La prova interregionale è stata scelta come sede d'esame per la qualifica di Arbitro Federale: la mattinata di domenica ha visto infatti lo svolgimento di prove scritte di conoscenza tecnica mentre per la parte pratica gli aspiranti giudici di gara sono stati messi alla prova direttamente sul campo arbitrando alcuni assalti di eliminazione diretta sotto la supervisione dei loro esaminatori.



"Siamo fieri di annunciare che tra coloro che hanno meritato il titolo di Arbitro Federale sono presenti Bosi Axel e Cavina Jacopo, due promettenti atleti del Circolo della Scherma 'G.Placci' Faenza" riporta una nota della società.



"Sono state lunghe giornate quelle appena trascorse - afferma il presidente del Circolo 'G.Placci' Benedetta Palombi - ma torno a casa soddisfatta ed orgogliosa. Soddisfatta per i complimenti per l'organizzazione ricevuti da più punti e orgogliosa della nostra società, e di tutti voi che ne fate parte, perchè senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Vi ringrazio perchè ognuno ha contribuito con il suo sostegno: per i pacchi gara, per l'allestimento, per le premiazioni, o anche solo con la sua presenza per un saluto, tutto ha contribuito a fare in modo che queste giornate siano trascorse serenamente e sempre con il sorriso. In molti si sono meravigliati che una città, e di conseguenza una società di scherma, piccola come Faenza sia riuscita ad organizzare così bene una gara di queste dimensioni, e con così tanti collaboratori dello staff. Un ringraziamento particolare va ai nostri maestri, che in questi giorni non si sono risparmiati, e che sono una certezza! Infine – da oggi in palestra abbiamo due arbitri ufficiali di spada: Jacopo e Axel hanno superato con successo l'esame finale e già da oggi hanno arbitrato le loro prime gare. Saremo anche una piccola società, ma siamo una grande squadra!".