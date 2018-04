Gastronomia. A Brisighella ritorna la Sagra della Spoja lorda con le sfogline, musica e artigianato

Sabato 21 Aprile 2018

Domenica 22 aprile e mercoledì 25 ritorna l'appuntamento con la Festa dedicata alla Spoja lorda, tipica specialità culinaria di Brisighella tra le più apprezzate. A Brisighella la “spoja lorda” rappresenta la tradizione, è una pasta confezionata a mano utilizzando gli stessi ingredienti delle altre paste tradizionali di Romagna (cappelletti, tagliatelle, tagliolini…).



Viene tagliata in piccole forme, si tratta di piccoli quadrettini realizzati con un ripieno misto di formaggio, vaccino fresco e parmigiano, con addizionate le uova e la noce moscata.



In passato era considerata un piatto delle feste, data la presenza del ricco brodo di carne riservato alla domenica o alle occasioni importanti. Ora viene proposta anche con tante tipologie di condimento, asciutta, condita con il prelibato olio di oliva extra- vergine di Brisighella, con i pinoli tostati e basilico o con lo speck ed il radicchio rosso.



Presso il Parco Ugonia di Brisighella saranno presenti anche le “sfogline” che si diletteranno nella preparazione della Spoja Lorda con assaggi. Bancarelle di prodotti tipici e dell'artigianato, stand gastronomico ed intrattenimenti musicali ed animazioni faranno da cornice a questa eccellenza gastronomica che si potrà assaggiare presso lo stand gastronomico dedicato ed in ogni ristorante del territorio.



Saranno le stesse sfogline che con una delegazione della Pro Loco, sabato scorso, hanno riscosso un grande successo nella loro presentazione a FICO (Fabbrica Italiana Contadina) che rappresenta, a Bologna, il Parco Agroalimentare più grande del mondo. Nella sezione dedicata ai Borghi più Belli d'Italia, di cui Brisighella fa orgogliosamente parte, la Pro Loco e le nostre sfogline si sono prodigati nel fare conoscere, in particolare, questa prelibatezza, riscuotendo un importante consenso di pubblico che ha consumato direttamente nello stand questa tradizionale pasta brisighellese.



Per tutte le giornate di sagra saranno protagonisti anche i profumi di primavera e sarà in funzione anche il trenino panoramico che permetterà di ammirare, in un modo diverso, il paesaggio dei tre colli di Brisighella e la bellezza del Borgo.