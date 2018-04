BASKET / Rekico a Montecatini per iniziare i play off alla grande

Sabato 28 Aprile 2018

Partono dalla Toscana i play off della Rekico, impegnata domenica 29 aprile alle 18 in casa del Montecatiniterme Basket, quarta classificata del girone A. Una sfida apertissima che si disputerà in un PalaTerme colorato di neroverde, con centinaia di tifosi manfredi attesi sugli spalti per spingere i Raggisolaris alla vittoria. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dei Raggisolaris Faenza.

L’AVVERSARIO

Il Montecatiniterme Basket si presenterà alla sfida con la Rekico con un importante biglietto da visita: è la squadra che ha la migliore percentuali da tre punti di tutta la serie B, tirando con il 38%. Una statistica che conferma le grandi qualità del gruppo di coach Federico Campanella, arrivato quarto davanti a Piombino, grazie alla vittoria nello scontro diretto casalingo nell’ultima giornata. Proprio il fattore campo è una delle armi in più dei toscani come dimostrano i 12 successi in 15 incontri raccolti al PalaTerme, cifra però inferiore a quella della Rekico che davanti al pubblico amico ne ha vinte 13.

I punti di forza di Montecatini sono la guardia Simone Centanni, miglior marcatore con 15 punti di media e “bestia nera” della Rekico lo scorso anno quando era a Costa Volpino, il centro Lorenzo Galmarini, secondo realizzatore con 12 punti, e il capitano Guido Meini, playmaker classe 1979, storica bandiera e leader del gruppo. Di grande esperienza è anche la guardia/ala Marco Petrucci, ottimo in fase realizzativa con 11.5 di media in grado di coprire più ruoli. Sotto canestro si fa valere Giorgio Artioli con la sua fisicità, già affrontato dalla Rekico nella sua prima stagione in serie B quando era al Don Bosco Livorno, altra importante pedina del quintetto titolare.

Completano il pacchetto dei senior la guarda Riccardo Callara, l’ala Francesco Evotti e il centro Daniele D’Andrea. Gli under che hanno il maggiore impatto nel gioco sono Alessio Bolis, guardia del 199,7 e il playmaker Francesco Galli (’98). Gli altri giovani a disposizione di coach Campanella sono Gabriele Mucci (guardia del 2000), l’ala Giorgio Soriani (’98) e l’ala Sene Alioune (2000). Gli unici precedenti tra Raggisolaris e Montecatini Terme risalgono alla stagione 2015/16 in serie B, quando la società si chiamava ancora Monsummano (il cambio di denominazione è avvenuto nell’estate del 2016): i faentini vinsero entrambe le partite.

IL PREPARTITA

“Personalmente non vedo l’ora di scendere in campo contro Montecatini – afferma il pivot Jacopo Silimbani -, perché ricordo ancora l’eliminazione dello scorso anno con Firenze e voglio riscattarla. Come me anche gli altri giocatori che erano in campo quel giorno sono motivatissimi, come i nuovi arrivati che vogliono dare il massimo nella parte più bella del campionato. La vittoria con Crema ci ha ridato maggiore autostima e fiducia nei nostri mezzi: sappiamo di aver perso tante occasioni durante la stagione e che sarebbe bastato poco per arrivare più in alto del quinto posto, ma da domenica tutto ricomincerà da zero e siamo convinti di poterci far valere".

"Nei play off sono gli episodi ad essere decisivi - continua e conclude il pivot della squadra manfreda - e dovremo essere bravi a sfruttarli a dovere, restando concentrati e giocando di squadra dal primo all’ultimo minuto. Saranno tre partite equilibrate dove nulla sarà scontato e la dimostrazione dell’andamento dei play off l’abbiamo provata lo scorso anno: con Firenze abbiamo perso le due partite che avremmo meritato di vincere e vinto quella in cui siamo stati più in difficoltà. Montecatini ha un organico con grande qualità e per batterla dovremo essere perfetti: tra i tanti stimoli ci sarà anche quello di poter trovare Cento in semifinale, squadra che sin dagli Anni Novanta ha giocato partite emozionanti contro Faenza. Un remale di quelle sfide sarebbe fantastico”.

PROSSIMO TURNO

La seconda gara della serie play off si giocherà mercoledì 2 maggio alle 20.30 al PalaCattani di Faenza, mentre l’eventuale gara 3 è in programma domenica 6 maggio alle 18 a Montecatini Terme.