Concerti. Esibizione finale della masterclass di musica antica alla Chiesa Sant’Agostino di Faenza

Sabato 28 Aprile 2018

Avrà luogo oggi, sabato 28 aprile, alle ore 18.30, presso la Chiesa di Sant’Agostino di Faenza il concerto finale della masterclass di musica antica che è in corso da sabato 21 aprile a domenica 29 presso l’Istituto Emiliani di Fognano. Dal 2011 Elisabetta Arnò, di origini pugliesi ma residente a Parigi, proprietaria di un’agenzia turistica e con una forte passione per la musica, organizza masterclass dedicate proprio alla musica rinascimentale e barocca aperte a musicisti parigini dilettanti di buon livello o giovani pre-professionisti.



La masterclass è sempre rivolta a cantanti solisti, coristi e strumentisti, che desiderano progredire nella loro tecnica approfittando di un ambiente favorevole per una vacanza musicale con la possibilità di fare gite turistiche, culturali e gastronomiche. Per questo motivo, ogni anno, la regione scelta per la vacanza musicale é sempre diversa ed è il pretesto per studiare la musica composta e pensata proprio per quell’ambiente.



Così, a partire dal 2011 in Toscana a Volterra, il gruppo di parigini (solitamente una trentina di persone tra cantanti e strumentisti) si è spostato nel 2012 a Lonigo in Veneto, l’anno successivo a Castelletto di Brenzone sul Lago di Garda, poi a Roma, a Lucca, Sorrento, Lecce, e quest’anno la tappa è proprio l’Emilia Romagna, e la sede dei corsi il Monastero di Fognano. L’obiettivo è lo studio dei principali compositori che sono nati o vissuti nella nostra regione, fra cui spiccano Monteverdi, Corelli, Sarti.



I docenti della masterclass sono in parte francesi, in parte italiani. Da due anni la docente di clavicembalo è la prof.ssa Chiara Cattani e il docente di violino è il prof. Roberto Noferini. Saranno proprio loro i responsabili musicali del concerto conclusivo della masterclass, che vedrà la compagine corale ed orchestrale impegnata nell’esecuzione di brani di Monteverdi e Corelli, sotto la Direzione del Maestro Peter de Groot. L’ingresso è gratuito.