Asfaltatura. Faenza, rinviati i lavori tra via Vittorio Veneto e la rotonda del Fontanone

Giovedì 3 Maggio 2018

Sono stati rinviati per il maltempo i lavori di asfaltatura di via degli Insorti programmati in questi giorni. L'intervento, che riguarda il tratto tra la via Vittorio Veneto e la rotonda del Fontanone - viale Stradone, è stato posticipato alla prossima settimana: sarà effettuato da lunedì 7 a giovedì 10 maggio.



Durante i lavori sarà istituito un senso unico di marcia con direzione dalla circonvallazione verso la rotonda e il divieto di sosta su entrambi i lati di via degli Insorti. Nei due giorni i lavori sono programmati nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.00. Per quanto possibile si cercherà di ridurre al minimo i disagi per la circolazione.