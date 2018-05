Conferenze. “Karma e Reincarnazione”: se ne parla al centro sociale Borgo di Faenza

Martedì 8 Maggio 2018

Le dottrine del karma e della reincarnazione sono i temi al centro della conferenza in programma domani - mercoledì 9 maggio -, alle ore 20.45, al centro sociale Borgo (via Saviotti 1, Faenza). Si tratta dell'ennesimo appuntamento del ciclo di conferenze "Conoscere...conoscerci", promosso dal centro sociale in collaborazione con l’Erboristeria Bellenghi di Faenza.

Realtore: Loris Bagnara. Nato nel 1964 a Faenza, Loris Bagnara, architetto di formazione, è animato da molteplici interessi, fra i quali la ricerca spirituale e la scienza occulta. E' presidente del gruppo teosofico Veritas di Forlì, autore di libri e molti articoli pubblicati su riviste specializzate. L'incontro è, come sempre, a ingresso gratuito. Al termine della serata a tutti i partecipanti saranno offerte bevande o tisane dall’Erboristeria Bellenghi.