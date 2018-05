RUGBY / Il Faenza Rugby chiude il campionato di serie C1 piazzandosi al terzo posto in classifica

Sabato 12 Maggio 2018

Il Faenza Rugby chiude il campionato di serie C1 imponendosi nettamente sull'Amatori Macerata rugby, conquistando così il terzo posto in classifica nel girone promozione, il risultato più alto mai raggiunto dai Leoni in undici anni di storia.

I Leoni si sono imposti sul Macerata per 36-25, grazie al netto dominio in mischia chiusa e touche, nonostante alcuni errori di troppo che hanno permesso agli avversari di restare a lungo in partita. Il Faenza rugby è andato in meta con Di Bari, Filippo Drei, Kone, Pancrazi, Farolfi, Serrao, mentre Maccan ha centrato i pali con tre trasformazioni.

"Abbiamo vinto meritatamente, nonostante alcune sbavature - commenta l'allenatore del Faenza Benito Maccan - Una vittoria che ci permette di chiudere il campionato in terza posizione nel girone promozione per la serie B, il risultato più alto mai raggiunto dal Faenza Rugby. Un risultato importante che non deve essere un punto di arrivo, ma un punto da cui ripartire nella prossima stagione, per toglierci altre soddisfazioni. Quest'anno alcuni giocatori si sono ritirati o raggiunto i limiti di età per disputare il campionato, ma ben sei giocatori dalle giovanili hanno esordito in prima squadra in C1, dimostrando di essere all'altezza. E' un bel segnale per il futuro".

La partita di domenica scorsa è stata anche l'occasione per celebrare l'addio al rugby giocato di Francesco Pancrazi e di Costantin Hadirca, il gigante buono fermo per infortunio ma presente ed entrato in campo per il saluto finale al termine della partita.

Classifica girone 5 serie C1 poule promozione