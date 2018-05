Libri a catinelle 2018. A Castel Bolognese Roberto Mercadini con il monologo Da dove passa il Futuro

Martedì 15 Maggio 2018

La parola robot rappresenta il filo conduttore della rassegna di promozione del libro e della lettura Libri a catinelle 2018. Martedì 15 maggio alle ore 21.00, nella sala lettura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane di Castel Bolognese, l’attore Roberto Mercadini propone Da dove passa il Futuro. Si tratta di un monologo sulla tecnologia, ovvero come la tecnologia ha trasformato il nostro modo di vivere; una narrazione in cui l’attore passa in rassegna varie innovazioni quali l’orologio, la macchina a vapore, il fonografo, la plastica, fino ad arrivare ai computer. L’ingresso è libero.



Promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese e realizzata dalla Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, nell’ambito del Servizio biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina, è sostenuta fedelmente da Ascom-Faenza e Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale.



Intanto proseguono in biblioteca le iniziative Libri a catinelle 2018 junior, in orario scolastico e in collaborazione con i docenti delle scuole di Castel Bolognese. Dopo la gara di lettura fra le classi quinte della scuola primaria e le classi prime scuola secondaria I° grado, il laboratorio dell’illustratore Andrea Rivola, lo spettacolo teatrale THIORO un cappuccetto rosso senegalese, coproduzione Ker Théâtre Mandiaye N’diaye, Teatro delle Albe / Ravenna Teatro e Accademia Perduta / Romagna Teatri, per le classi prime della scuola secondaria di I° grado, mercoledì 16 e giovedì 17 maggio, sempre in biblioteca, le scuole dell’infanzia e la scuola primaria di Castel Bolognese partecipano al percorso ludico-didattico per Apprendisti scienziati a cura di Leo Scienza. Vari i percorsi bibliografici per i ragazzi fra cui quelli a tema: Brutte scienze? Appunti per piccoli scienziati e Roboanti robot: libri e film.



Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Con oltre centocinquanta date all’anno, porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici su temi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Sono un poeta, un monologhista, un narratore. Io recito poesie. Ma prima recito monologhi sulle poesie che recito. Io racconto storie. Ma dopo racconto storie sulle storie che racconto. E sembro tutto tranne un poeta. Dicono. Io, dicono, sono molte cose diverse tutte assieme.



Leo Scienza è un’associazione culturale nata a seguito dell’evoluzione e della naturale trasformazione dell’ associazione Fun Science. Lo stesso team di operatori qualificati, lo stesso entusiasmo e professionalità, ma un nome nuovo tutto italiano e tanti nuovi progetti prendendo spunto dal grande Leonardo Da Vinci per sviluppare ingegno, creatività, conoscenze, fantasia nel mondo dei più giovani. Dal 2005 l’associazione si occupa di divulgazione scientifica-ambientale e della promozione di stili di vita sani adottando modalità d’insegnamento interattive e divertenti. Da oltre dieci anni opera in tutta Italia realizzando progetti per circoli scolastici, istituzioni pubbliche, festival scientifici e culturali, musei, biblioteche, parchi tematici, rassegne teatrali, eventi di vario tipo. Dal 2013 organizza inoltre il centro estivo della Scienza a Bologna.



Per informazioni: Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, piazzale Poggi n. 6, Castel Bolognese - tel. 0546.655827 - 655849; biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it; www.comune.castelbolognese.ra.it.