Turismo. Inaugura "Stella Polare", motonave su cui viaggiare dalla Darsena a Marina di Ravenna

Mercoledì 16 Maggio 2018

"Stella Polare" di Alchimia Navigazione è stata inaugurata ufficialmente intorno alle 12 di oggi, mercoledì 16 maggio, nella testata della Darsena di Ravenna e alla presenza dei promotori, dell'equipaggio della Capitaneria di Porto, del sindaco Michele de Pascale, dell'assessore all'Urbanistica Federica del Conte e dei cittadini. Il servizio offerto dalla motonave sarà attivo fra 10 giorni, quindi, "entro i termini che ci eravamo prefissati: le ultime cose da perfezionare sono i supporti mobili per la salita e discesa dei portatori di handicap" come dichiara il promotore Franco Gardini, nonchè titolare del ristorante Alchimia Bio.

Stella Polare navigherà le acque del Candiano per raggiungere Il Molo Dalmazia di Marina di Ravenna - provvisoriamente, mentre il punto di arrivo nel progetto definitivo sarà infatti il bacino pescherecci di Marinara, dietro il Baretto - il Molo San Filippo di Porto Corsini, offrendo così a turisti e cittadini due tappe per una tratta della durata complessiva di 50 minuti.



"La barca - afferma Gardini - non è stata costruita appositamente, ma svolgeva già servizio di trasporto passeggeri in una laguna di Marano, in Friuli Venezia Giulia. Inizialmente era dotata di ringhiere protettive fisse nella terrazza, noi abbiamo dovuta riadattarla - sostituendo le strutture fisse con quelle mobili - per permettere la navigazione sotto il ponte mobile. Infatti dalla testata della Darsena al ponte mobile le ringhiere resteranno abbassate e i passeggeri non potranno accedere alla parte superiore della motonave; superato il ponte, invece, saranno alzate le protezioni e si potrà godere della vista panoramica offerata dalla terrazza."



"Il servizio di navigazione, che coprirà le fasce orarie dell'intera giornata fino alle 19, sarà garantito tutti i giorni (con possibilità di consumare pranzi, cene e colazioni all'interno della barca), da maggio fino a metà settembre - spiega il promotore dell'iniziativa - invece in inverno solo durante i fine settimana, dal venerdì alla domenica. Sarà quindi un lavoro annuale. Dalle 19:30 in poi - dal martedì al sabato - sarà possibile fare aperitivo in barca, la quale si muoverà solo all'interno della Darsena e resterà illuminata fino a tardi, ritornando sempre nella testata per permettere ai nuovi arrivati di salire a bordo. La motonave potrà contenere massimo 130 passeggeri."



"L'imbarcazione - conclude Franco Gardini - potrà essere utilizzata anche per l'organizzazione di feste, cerimonie, visite guidate o giri cicloturistici. Sarà a disposizione un servizio di noleggio bici, ma i cittadini potranno salire a bordo anche con la propria bicicletta. Finalmente, dopo tanti anni di lavoro, sarà coronato uno dei miei più grandi sogni: offrire a Ravenna uno strumento che permetta di valorizzare la Darsena, ma anche il Porto, che resta ancora sconosciuti a molti visitatori e turisti della città bizantina. Un mezzo che possa permettere ai cittadini di godere di momenti di relax con le proprie famiglie, senza impazzire nel traffico, che spesso si crea per raggiungere il mare, soprattutto d'estate".





La nuova iniziativa rappresenta la realizzazione del primo degli interventi all’interno del progetto “Ravenna in Darsena – il mare in piazza”, candidato dal Comune di Ravenna al cosiddetto bando periferie. Il preventivo relativo all’attuazione dell’intervento è di un massimo di 350mila euro e la convenzione fra la presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Ravenna per l’erogazione delle risorse per la realizzazione del progetto potrà prevedere un contributo statale fino al 50 per cento; il resto della spesa sarà a carico del soggetto privato.

“È una delle prime iniziative – commentano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – con le quali cominciano a concretizzarsi gli interventi del progetto ‘Ravenna in Darsena – il mare in piazza’. Non poteva esserci debutto simbolicamente più bello, dal momento che grazie alla motonave Stella Polare la Darsena e il mare diventano ‘letteralmente’ più vicini. Sarà davvero suggestivo raggiungere Marina di Ravenna e Porto Corsini navigando dalla città, con la possibilità di andare dai lidi alla scoperta delle bellezze naturali del nostro territorio in bicicletta, e viceversa arrivare a Ravenna dal mare. La stessa presenza di Stella Polare creerà un richiamo ancora maggiore attorno alla Darsena e il servizio sarà sicuramente attrattivo tutto l’anno, grazie alla possibilità di effettuare visite guidate, nonché pranzare e cenare a bordo”.

Info e prenotazioni:

- Ristorante Pizzeria Bar "Alchimia", via Magazzini Anteriori 31, Ravenna

- tel. 0544 421551

- email: alchimiaristorantepizzeria@gmail.com

- sito: www.alchimianavigazione.it



Biglietti:

- Costo corsa a persona: 5 euro;

- Costo bici a persona: 2 euro;

- Andata e ritorno: 8 euro;

- Bambini fino ai 10 anni: gratuito;

- Bambini bici fino ai 10 anni: gratuito;

- Noleggio bici presso Motonave.