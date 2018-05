BEST WEEKEND / Buongiorno Ceramica! e la Notte dei Musei, MiMa on Track e la Contesa Estense

Sabato 19 Maggio 2018

Cominciamo il nostro bel weekend da Faenza. E Faenza, si sa, vuol dire ceramica. Si tiene nel fine settimana - sabato 19 e domenica 20 maggio - la quarta edizione di Buongiorno Ceramica! promossa da AICC - Associazione Italiana Città della Ceramica. In concomitanza con altre città, botteghe, laboratori e aziende ceramiche, artigiani e artisti, musei e operatori della ceramica faentini sono impegnati nell’organizzazione di eventi, mostre e aperture straordinarie.

Faenza organizza per i due giorni un programma articolato con l’obiettivo di valorizzare botteghe, artigiani e artisti della ceramica e di far conoscere al pubblico questi luoghi ricchi di fascino in cui quotidianamente si produce ceramica. Sabato 19 e domenica 20 maggio il pubblico può andare alla scoperta di botteghe e laboratori ceramici faentini, con 22 spazi aperti al pubblico ed eventi, dimostrazioni di tornio, decorazione, cottura ceramica e laboratori pratici in cui bambini e adulti potranno cimentarsi nella lavorazione dell’argilla. Quello delle botteghe e dei laboratori ceramici è un universo affascinante e spesso lontano dai riflettori, in cui quotidianamente l'argilla prende forma, viene lavorata da mani sapienti e forgiata al tornio, viene decorata, smaltata, essiccata e infine cotta, una o più volte, con svariati stili e tecniche che partono dalla tradizione per contaminarsi con metodologie innovative e con l'estetica contemporanea.

Tanti gli appuntamenti, tra cui una colazione in bottega (La Vecchia Faenza) e diversi laboratori ceramici, organizzati da Arte49 Creazioni d'arte, Fosca Boggi, La bottega di Gino Geminiani, Mabilab di Ivana Anconelli (Spazio Permanente Metodo B. Munari), Bottega Mirta Morigi & Girls. Presenti anche alcuni spazi produttivi storici, come il laboratorio storico di Leandro Lega (che ospiterà Ombre Colorate, mostra di Mirko Donati e Serena Boccanegra della Bottega d'Arte Gibigiana, Venezia) e la sede-museo di Ceramica Gatti 1928; mentre a Mi.MO Gallery sarà possibile vedere la mostra dedicata al 50esimo anniversario del Premio Europa a Faenza, con opere dei ceramisti faentini, inaugurata in 5 maggio scorso.

Buongiorno Ceramica! è organizzato da Ente Ceramica Faenza e Comune di Faenza, insieme a botteghe e laboratori ceramici, MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Museo Carlo Zauli, Museo Tramonti, Museo Diocesano, ISIA Faenza, Corso ITS Faenza, Pro Loco Faenza. Ceramisti e botteghe ceramiche partecipanti Arte 49 Creazioni d'Arte di Maria Elena Boschi e Milena Scarpelli, Serena Balbo, Fosca Boggi, Ceramica Gatti 1928, La bottega di Gino Geminiani, Ceramiche Geminiani di Silvana Geminiani, Elvira Keller, Andrea Kotliarsky, Paola Laghi, Lega Carla Ceramiche d'Arte, Mabilab di Ivana Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso di Marco Malavolti e Lorella Morgantini, Antonietta Mazzotti, Ceramica Monti di Vittoria Monti, Morena Moretti, Gianfranco Morini detto Il Moro e Angie Wiesner, Marta Monduzzi, Bottega Mirta Morigi & Girls, Daniela Neri - Art in Work, Ceramiche Monica Ortelli, Fiorenza Pancino, Ifigenia Papadopulu, Liliana Ricciardelli, Studiocasalaboratorio di Maurizio Russo, Vassura Susanna Studio d’Arte, La Vecchia Faenza, Noriko Yamaguchi, Carlo Zoli.

BUONGIORNO CERAMICA! - BOTTEGHE E ATELIER DI CERAMICA - FAENZA

Sabato 19 e domenica 20 maggio / Tutti i dettagli del programma su www.buongiornoceramica.it / www.enteceramica.it

Calendario ricco di eventi a Ravenna e Faenza per la Festa dei Musei e la Notte Europea dei Musei con aperture straordinarie, un concerto e visite guidate.

RAVENNA - SABATO 19 MAGGIO. Il programma a Ravenna comincia già dalla mattina di sabato 19 maggio, alle 10.30, quando si tiene una visita guidata gratuita al Palazzo di Teodorico e ai suoi mosaici "nascosti". Ma il clou è con l'apertura straordinaria dei luoghi della cultura MiBACT dalle 20 alle 23 (chiusura biglietteria e ultimo accesso ore 22.30):

Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Battistero degli Ariani

Mausoleo di Teodorico

Museo Nazionale di Ravenna.

Il biglietto di ingresso sarà al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge). Il personale MiBACT Polo Museale dell'Emilia‐ Romagna offre inoltre due visite guidate, la prima alle 20.30, della Basilica di Sant'Apollinare in Classe; è l’occasione per scoprire nella suggestione notturna la grande Basilica, patrimonio UNESCO, e i suoi mosaici mondialmente noti, puro esempio di arte bizantino‐ravennate. Alle 21 ci si sposta poi al Mausoleo di Teodorico per scoprire la grandiosa architettura di pietra, unico esempio al mondo di tomba “barbarica” di VI secolo, frutto di sapienze costruttive antiche e di un progetto di integrazione tra culture. Evento per bambini: alle 20.45 il personale dei servizi educativi MiBACT Polo Museale dell'Emilia‐Romagna propone un divertente laboratorio ludico‐creativo per la costruzione di piccole lanterne a cui seguirà una suggestiva passeggiata didattica notturna alla scoperta dei Chiostri del Museo.

Nel Refettorio del Museo Nazionale di Ravenna (via San Vitale) alle 21 è in programma l'esibizione dell'oboista Simone Fava e del clavicembalista Riccardo Morini, giovanissimi musicisti che collaborano regolarmente con la Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi. Il programma della serata prevede due Sonate di Bach (entrambe in sol minore) e due Sonate di Domenico Scarlatti (in re minore e in mi maggiore). Il prezzo dei biglietto (acquistabile alla Biglietteria del Museo Nazionale a partire dalle ore 20) è di 1 euro e comprende anche la visita al Museo.

RAVENNA - DOMENICA 20 MAGGIO. Domenica il Palazzo di Teodorico rimane aperto nella mattinata e alle 10.30 è in programma una visita guidata gratuita. La visita, a cura del personale MiBACT Polo Museale dell'Emilia‐Romagna, è compresa nel costo del biglietto (1 euro). Alle 10.30 e alle 17 sono programmate due visite guidate al Museo Nazionale di Ravenna e al suo patrimonio, incredibilmente vario e legato a doppio filo con la storia della città e dei suoi monumenti. Le visite, a cura del personale MiBACT Polo Museale dell'Emilia‐Romagna e dei volontari del SCN, sono comprese nel costo del biglietto (6 euro).

FAENZA - SABATO 19 MAGGIO. A Faenza Palazzo Milzetti aderisce alla Festa dei Musei e alla Notte dei Musei e nella giornata di sabato il museo sarà aperto con normale orario (8.30-18.30/ultimo ingresso 18) - durante l'orario di apertura giornaliero, il biglietto sarà emesso regolarmente ai costi previsti; in occasione della Notte europea dei musei, l'ingresso sarà consentito dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso 22.30) al prezzo di 1 euro (fatte salve le gratuità previste) ed offrirà inoltre ai visitatori una visita guidata alle volte decorate del Palazzo e, dalle 21.30, l'osservazione guidata del cielo dal giardino. Il programma della serata, denominata Un occhio alle volte decorate ed uno alla volta celeste, è così articolato: ore 20.15 visita guidata Le storie della notte a cura dei Servizi Educativi del Museo; ore 21.30 Osservazione guidata del cielo dal giardino del Palazzo, a cura del gruppo Astrofili “G.B. Lacchini” di Faenza. Nel corso dell'osservazione guidata, sarà possibile riconoscere alcune costellazioni ed esplorare il cielo notturno, nella cornice straordinaria del giardino di Palazzo Milzetti.

FAENZA - DOMENICA 20 MAGGIO. Domenica Palazzo Milzetti anticipa la consueta apertura domenicale alle 9.30, rimanendo aperto fino alle 18.30 con ultimo ingresso alle 18.

FESTA DEI MUSEI E NOTTE EUROPEA DEI MUSEI - RAVENNA E FAENZA

Sabato 19 e domenica 20 maggio / Per informazioni: Polo Museale dell'Emila Romagna Sede di Ravenna Tel. 0544.543724 / Polo Museale dell'Emila Romagna Sede di Faenza Tel. 0546.26493.

Dopo la tappa della 1000Miglia di qualche giorno fa, a Milano Marittima tornano a rombare i motori sabato 19 e domenica 20 maggio con Mima on Track, kermesse dedicata al motociclismo e ai piloti di Romagna. Sabato 19 maggio in Viale Gramsci a Milano Marittima alle 15 l’apertura del Villaggio dei Motori con esposizione delle moto che hanno fatto epoca. Numerosi i Campioni del Mondiale SBK. Guest stars: Federico Caricasulo di Ravenna, pilota ufficiale Yamaha nel mondiale SSP, Michael Canducci di Ravenna, pilota Kawasaki del campionato mondiale Supersport 2018, Marco Faccani di Ravenna, campione europeo STK1000 2016. Sarà presente Roberto Poggiali, campione Europeo del team Quad Evolution, direttamente da Italia's Got Talent. Animerà il pomeriggio Andrea Pirillo famoso youtuber con milioni di fan in tutta Italia.

Il pomeriggio continua al Paddock alle 17.30 con l’incontro e le interviste con i piloti. Alle 18 il freestyler BMX Flatlander Luca Contoli stupirà il paddock con le sue incredibili evoluzioni sulla bici. Seguirà alle 18.40 il Motoaperitivo. L’evento sarà in diretta su Radio International.

Domenica 20 maggio il rombo continua con la rievocazione storica Mototemporada in viale Gramsci. Dalle 15 una mostra en plein air di moto d’epoca che hanno fatto la storia del motociclismo. In esposizione la Benelli di Pasolini e Saarinen, la MV 500 di Giacomo Agostini e Phil Read, la Yamaha 250/350, le Ducati MGP di Capirossi, le Suzuki di Lucchinelli, di Virginio Ferrari e di Barry Sheene, la Ducati di Bayliss, la Benelli di Tarquinio Provini. Alle 16 Carlo Costa, intervisterà i piloti presenti e alle 17 il sindaco Luca Coffari premierà il dottor Claudio Costa fondatore della Clinica Mobile. Premio anche per Carlo Costa storico speaker dell’autodromo di Imola.

MIMA ON TRACK - MILANO MARITTIMA - VIALE GRAMSCI

Sabato 19 e domenica 20 maggio dalle ore 15 / INFO: http://www.turismo.comunecervia.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sport-giochi/mi-ma-on-track

Dalla riviera ci spostiamo nell'entroterra e arriviamo a Lugo, dove si celebra la Contesa Estense, giunta alla fase conclusiva con le giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio. La Contesa Estense è la rievocazione storica del passaggio in città nel 1471 di Borso d'Este, in viaggio per Roma, per ricevere l'imprimatur di Duca di Ferrara. La festa, che coinvolge vari luoghi del centro storico cittadino tra cui il Pavaglione e la Rocca Estense, include vari spettacoli in costume e non, in differenti giornate.

Sabato 19 maggio dalle ore 14.30 nel prato della Rocca di Lugo saranno allestiti accampamenti militari mentre alle ore 21.00 è previsto lo spettacolo di tessuti aerei insieme all'esibizione di musici, giullari e giocolieri.

Domenica 20 maggio alle ore 15.00 partenza dei cortei rionali con arrivo al Pavaglione; qui alle ore 17.00 si tiene il 50° Palio della Caveja conteso tra i quartieri Ghetto, Madonna delle Stuoie, De’ Brozzi e Cento. Ultimo appuntamento prima della chiusura del Palio 2018 con la premiazione e l’uscita dei Rioni. Durante tutta la manifestazione sotto al loggiato del Pavaglione, presso l’Info Point Di Contesa, ci sarà l’annullo filatelico per i 50 anni del Palio Caveja. Sotto al Pavaglione sono inoltre allestiti gli stand gastronomici dei quattro rioni, aperti dalle 19 per la cena (tranne domenica 20 maggio).

CONTESA ESTENSE - PAVAGLIONE E CENTRO STORICO - LUGO

Sabato 19 e domenica 20 maggio dalle ore 14.30 / INFO: http://www.comune.lugo.ra.it/Citta-e-territorio/Eventi-e-Manifestazioni/Calendario-Eventi/Palio-della-Contesa-Estense-2018-e-San-Franceschino