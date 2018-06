Giovedì 21 giugno giornata mondiale dello Yoga. L'International Yoga Day Ravenna alla Campaza

Mercoledì 20 Giugno 2018

Domani giovedì 21 giugno è la giornata mondiale dello Yoga. Quest’anno ha un significato particolare: si festeggiano i 70 anni di relazioni diplomatiche tra India e Italia. Tutti gli appassionati di yoga e tutti coloro che ricercano il benessere olistico sono invitati all’evento aperto ad adulti e bambini (con un loro programma dedicato) all’interno del Villaggio delle Cicogne, parco del Ristorante la Campaza di Fosso Ghiaia.

“Non stiamo solo celebrando la giornata dedicata allo yoga, ma stiamo allenando la mente umana a iniziare una nuova era di pace ed equilibrio. Questo è un programma a beneficio di tutta l‘umanità, per un mondo scevro da tensioni e per diffondere un messaggio di armonia. Lo yoga è il simbolo della ricchezza culturale dell’India, un dono di inestimabile valore tramandato dall’antica tradizione indiana all’umanità. Yoga non è solo fitness o esercizio fisico, ma yoga è migliorare il proprio stile di vita. Lo yoga incarna l’unità del corpo e della mente, di azione e pensiero, non è esercizio, ma riscoperta del senso di unità e di armonia con se stessi, il mondo e la natura”. Così Narendra Modi Primo ministro dell'India.

Alla Campaza si terranno diverse sessioni di Yoga gratuite di diverse realtà di Ravenna e non solo, conferenze, attività legate al benessere, alla salute e al buon cibo immersi nella natura, nella giornata del solstizio d’estate dalle ore 15 alle ore 20. Gli chef del Ristorante la Campaza hanno dedicato un menu vegano, per essere a tema con l’evento a chi deciderà di fermarsi a cena per un altro piccolo momento di condivisione. Subito dopo cena sulla Terrazza del Lago dei Sogni per la cerimonia conclusiva della fratellanza Yoga, una performance di Acro Yoga, una Danza Indiana dedicata a Jagannath, Signore dell’Universo, Meditazione sonora e canti Kirtan. E il saluto alla luna: tutti intorno al Lago, nell’intenso blu della sera... migliaia di messaggi, speranze, emozioni... voleranno verso il cielo!

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Ravenna e da SIAF Italia.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO E LA MAPPA