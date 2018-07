Rapinatore seriale. Arrestato il presunto autore delle rapine alle Poste di Faenza

Mercoledì 25 Luglio 2018

Faenza può tirare un sospiro di sollievo: è stato arrestato il presunto autore delle rapine che con cadenza ormai mensile hanno bersagliato gli uffici postali del centro città, arrivando a colpire anche le casse della Coop situata nel centro commerciale in Borgo D’Urbecco.

Per la polizia, che ha operato il caso, si tratta di un uomo di 45 anni, disoccupato, residente a Castel Bolognese, dove abitava con la moglie e un figlio di appena 3 anni. Ora è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Ravenna, dove si trova sottoposto a fermo giudiziario per la gravità degli atti commessi unitamente al concreto pericolo di fuga. L’uomo pare infatti che fosse in procinto di acquistare i biglietti aerei per volare con la famiglia alle Canarie, dove sperava forse di rifarsi una vita, con il bottino delle sue malefatte. La casa di abitazione era già stata venduta.





Bottino che però non ammontava certo a cifre vertiginose: si parla di 700-800 euro per ogni colpo effettuato all’ufficio postale (4 rapine) e circa 2.200 per quello alla Coop. L’uomo è risultato residente a Castel Bolognese da una decina d’anni, dopo il matrimonio con la moglie, nativa del paesino, mentre lui è originario della Puglia. Incensurato, è stato arrestato all’alba di lunedì 23 luglio dagli agenti del commissariato di Faenza, davanti alla sua abitazione.





L’arresto è frutto dei servizi antirapina messi in atto dagli agenti del commissariato di Faenza, non senza difficoltà operative, dovute al sottodimensionamento dell’ufficio: ma il caso delle ripetute rapine aveva destato un certo allarme sociale in città e la Polizia ha fatto il possibile per far ritornare una percezione di sicurezza a Faenza.





La dirigente Gentilini ha confermato: “Le nostre forze si sono concentrate sul caso: subito sono iniziate le attività di verifica del luogo in cui sono stati commessi i reati, con l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei dipendenti dell’ufficio postale di via Azzurrini, che è un ufficio centrale, molto frequentato e con qualche carenza in tema di sicurezza. Le attività antirapina, con le quali abbiamo monitorato attentamente i potenziali luoghi di successivi colpi, ci hanno permesso di identificare l’arrestato, mentre si muoveva in modo sospetto attorno alle casse della Coop di Borgo D’Urbecco, cercando di carpirne il funzionamento”.





La polizia scientifica inoltre ha potuto confrontare video e racconti dei testimoni delle rapine all’ufficio postale, arrivando a ricostruire quanto segue: l’uomo arrivava da solo, con il volto parzialmente travisato, mostrava un arma, risultata poi una pistola giocattolo, alla quale però il rapinatore celava il tappino rosso - lasciando presumibilmente credere che la minaccia dell’arma potesse essere reale -, si faceva consegnare i soldi in cassa e scappava a piedi, senza nessuna auto di supporto.





Durante la perquisizione della casa dell’arrestato sono stati rinvenuti gli abiti utilizzati per le rapine (un giubbotto e un paio di scarpe) e la scatola della pistola da soft air che l’uomo ha tentato di attribuire ad un regalo fatto al figlio, che però ha appena 3 anni, circostanza dunque, assai improbabile.





Attraverso l’analisi del traffico delle celle dei cellulari, è stato possibile individuare l’arrestato nei pressi dei luoghi delle rapine al momento dei fatti, anche se, domiciliato a Castel Bolognese, non sembrava dover avere particolari interessi che lo potevano portare in zona.





La moglie, sentita a sua volta dalla Polizia, è sembrata stupita dell’arresto del marito, come cadesse dalle nuvole e ritenuta per ora totalmente estranea ai fatti.