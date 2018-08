Virus West Nile. Secondo decesso nel Ravennate. Dopo la donna di Faenza, muore un anziano di Lugo

Mercoledì 22 Agosto 2018

La zanzara che trasmette il virus West Nile ha fatto una seconda vittima nel Ravennate. Ieri all'Ospedale Umberto I di Lugo è morto un uomo di 85 anni - come riporta oggi la cronaca locale de Il Corriere di Romagna - residente a Lugo, ricoverato dai primi di agosto. L'uomo è uno dei sette casi individuati in provincia di Ravenna ed è il secondo caso di morte dopo quello della donna di 84 anni morta il 12 agosto a Faenza.

Entrambi gli anziani soffrivano già di serie patologie e per questo motivo il contagio del virus ha avuto effetti letali. Solitamente il virus provoca effetti modesti sulle persone in buono stato di salute e il contagio ha un decorso benigno mentre quando attacca organismi già fortemente debilitati il decorso può presentare complicazioni, come nel caso dei due anziani deceduti.

In ragione dei diversi casi registrati le autorità sanitarie e le amministrazioni locali hanno intensificato le misure di disinfestazione.