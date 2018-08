Paint your run. Torna al Parco Mita di Faenza la corsa più colorata dell'estate

Sabato 25 Agosto 2018

Torna a Faenza la corsa più pazza e colorata dell’estate: domenica 26 agosto dal parco Mita (ritrovo 17.15) si darà il via alla Paint your run 2018,una corsa adatta a tutti e non competitiva il cui unico scopo è divertirsi a colpi di colori, musica e tante altre sorprese. L’evento, organizzato dagli scout del Clan del gruppo Agesci Faenza 1 e dalla Leopodistica Faenza, si svolgerà nell’ambito della Sagra della Romagna e dell’Abruzzo. Iscrizione sul posto. E dopo la corsa colorata grande festa con balli musica e piatti tipici.

DETTAGLI:

26 agosto 2018

Faenza - Parco Mita

Ritrovo: 17.15

Partenza corsa: 18.00

Apertura villaggio: 18.30

Si partirà dal Parco Mita e si correrà lungo un anello. Lungo il percorso i runner troveranno differenti punti colore.

Iscrizioni anche il giorno dell'evento. E' possibile iscriversi e pagare anche il giorno stesso dell'evento, alla partenza, ma con un sovrapprezzo di 3€ e senza garanzia di ricevere il pacco gara.



Info:

paintyourrun@gmail.com oppure pagina Facebook.



PREZZI:

0-5 anni GRATIS!*

6-14 anni 10€

over 65 10€

Intero (15-64) 15€

Diversamente abili + accompagnatore* 10€



Offerta Famiglia

30€ + 5€ per ogni bambino (sotto i 10 anni)



*NON COMPRENSIVO DI PACCO GARA MA SOLO DI ISCRIZIONE ALLA CORSA



Ricco PACCO GARA per tutti gli iscritti





CONTATTI:

Facebook: Paint Your Run - Faenza

Mail: paintyourrun@gmail.com







Evento organizzato dal Clan “la carovana” Faenza 1 e dalla Leopodistica di Faenza nella splendida cornice della Sagra della Romagna e dell'Abruzzo, organizzata al Parco Mita. Lo scopo è quello di finanziare le attività delle associazioni civiche e sociali di Faenza che organizzano.