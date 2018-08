Trail running estremo. Borgo Rivola tra i 38 punti ristoro della prima edizione della Avp501

Mercoledì 29 Agosto 2018

La Proloco di Borgo Rivola sarà uno dei 38 punti ristoro che ospiteranno la prima edizione della Avp501: una gara di trail running unica, per contenuti atletici ed agonistici, in uno scenario altrettanto unico, per valore ambientale e paesaggistico: quello dell’ Alta Via dei Parchi tra Emilia - Romagna, Toscana e Marche.

Cos’è la Avp501 Endurance Trail

E’ la specialità di corsa a piedi in una sola tappa più lunga del mondo in modalità assistita, che si svolgerà dall’1 al 9 settembre, da Pennabilli (Rn) a Berceto (Pr): 501 chilometri lungo il crinale appenninico, attraverso luoghi di grande valore naturalistico, ricchi di importanti testimonianze storiche e cultural i. Laghi incontaminati, calanchi e falesie di gesso, castagneti e faggete, praterie. Ma anche eremi, monasteri, antiche pievi.

Un’esperienza non comune anche da un punto di vista sportivo. Non solo per la lunghezza del percorso, al 95% non asfaltato, ma anche per il dislivello positivo di 30mila metri, da percorrere in una sola tappa e in modalità assistita: gli atleti dovranno gestire in autonomia i tempi di sosta, compresi quelli per l’approvvigionamento idrico e alimentare, per concludere la gara in un tempo massimo di 200 ore (otto giorni), correndo anche in notturna.

Avranno a disposizione 38 punti ristoro e 7 basi vita. Promossa della Regione Emilia - Romagna, organizzata dall’associazione sportiva Lupi d’Appennino di Piacenza, in collaborazione con Uisp Emilia - Romagna, Enti parco e Cai gruppo regionale Emilia - Romagna, la Avp501 Endurance Trail è una gara podistica di resistenza che si rivolge ad atleti di tutto il mondo. Ogni atleta sarà dotato di un dispositivo Gps per la rilevazione della posizione. Ma non solo: una gara di resistenza in territori impervi come quelli appenninici richiede un’organizzazione accurata per garantire sicurezza e assistenza.

In prima fila il sistema di emergenza - urgenza del Servizio sanitario regionale, con il servizio 118, l’elisoccorso, le associazioni di volontariato sanitario Anpas Emilia - Romagna, Confraternita della Misericordia e Croce Rossa e il Soccorso Alpino Emilia - Romagna. Tra le realtà coinvolte anche la rete dei Parchi dell’Emilia - Romagna, per l’allestimento di punti di ristoro e basi vita, e Arpae per il servizio di previsioni meteorologiche.

Dopo un primo test nel 2016, quella di settembre rappresenta la prima edizione di una manifestazione che la Regione vuole rendere stabile nel tempo. L’obiettivo è far conoscere sempre di più e promuovere, anche da un punto di vista turistico, un percorso: quello dell’Alta Via dei Parchi, che superando i confini amministrativi di tre regioni e di 12 province, si snoda attraverso otto parchi: quelli nazionali dall’Appennino Tosco - Emiliano e Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna ; i cinque parchi regionali dell’Alto Appennino Modenese, Valli del Cedra e del Parma, Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Vena del Gesso Romagnola; il parco interregionale di Sasso Simone e Simoncello, incrociando le antiche vie dei pellegrini, Francigena e Romea.

Una grande impresa sportiva, ma allo stesso tempo la risposta a una domanda in forte crescita di un turismo attento all’ambiente. Un turismo che sia anche veicolo di sviluppo sostenibile per i territori dell’entroterra appenninico. La partenza sarà a Pennabilli, il 1° settembre, dove l’inizio della gara coinciderà con un week end di grande festa. Le iniziative proseguiranno nei giorni successivi coinvolgendo l’intero territorio attraversato dall’Avp501: i turisti, la popolazione locale e i più giovani, in collaborazione con Slow Food Emilia - Romagna, Uisp regionale, Parchi e Cai Emilia - Romagna. E questo spirito di condivisione e solidarietà sportiva, caratterizzerà anche la tappa di Borgo Rivola, dove la Proloco allestirà uno stand per accogliere ed incoraggiare questi formidabili atleti e atlete che transiteranno per la cittadina tra il 3 e il 4 settembre.

Il percorso in sintesi

Tra Emilia - Romagna, Toscana e Marche passando attraverso 12 province, 90 monti, 9 luoghi di interesse storico, 39 paesi, 15 rifugi, 10 laghi e ben 41 passi appenninici. Il percorso può essere idealmente diviso in otto settori:



1. Si parte da Pennabilli, si raggiunge l’Eremo di Carpegna , con le alture romagnole del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello in lontananza. Si transita dal Monte Fumaiolo e per il Valico di Montecoronaro fino all’arrivo al santuario della Verna.



2. Superato il Passo dei Mandrioli, si scende a Badia Prataglia, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Dall’Eremo di Camaldoli si passa a Poggio Scali (1520 m) e al Monte Falterona (1657 m). Inizia la discesa fino a Castagno D’Andrea.



3. Dal Passo del Muraglione, al Pianoro dei Romiti e alla Cascata dell’Acquacheta. S i transita per San Benedetto in Alpe, Ponte della Valle, Eremo di Gamogna fino alla discesa verso Marradi.



4. Si arriva al Rifugio Carnè, nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Dopo Borgo Rivola (punto più basso di tutto l’itinerario), si sale al Monte Battaglia. Dopo Castel del Rio la tappa termina al bel Rifugio Le Selve. Si è al km 253, metà gara.



5. Ci si dirige verso il Passo della Raticosa e Roncobilaccio per arrivare, con lunghi saliscendi, al santuario di Boccadirio e poi avviarsi verso l’Alto Appennino bolognese fino a raggiungere il bacino artificiale del Brasimone nel Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone.



6. Si costeggia il Lago di Suviana e si arriva al cospetto del Corno alle Scale, nell’omonimo parco. Al rifugio di Monte Cavallo, si sosta, prima di affrontare il Parco dell’Alto Appennino modenese, con il Lago Scaffaiolo, il Passo Croce Arcana e gli impegnativi Cima Tauffi e Libro Aperto, prima di giungere al Passo dell’Abetone (km 370 di gara).



7. Si arriva al Lago Baccio e al Lago Santo modenese. Sul crinale appenninico si affrontano le Cime di Romecchio fino all’Alpe di San Pellegrino. Si prosegue per il Passo delle Radici, il Passo delle Forbici e il Rifugio Battisti, già nel Parco nazionale dell’Appenino Tosco - Emiliano. Ci si dirige verso il Passo di Pradarena e, quindi, superato il Monte La Nuda si scende al Cerreto.



8. Dal Passo del Cerreto si prosegue verso il Lago Paduli e il Passo del Lagastrello. Dopo Prato Spilla e i laghi Ballano e Verde nel Parco delle Valli del Cedra e del Parma, il crinale conduce alle Capanne di Badignana e al Lago Santo parmense. Una volta affrontato il Monte Orsaro, non restano che il Passo del Cirone e l’ultima salita per il Monte Valoria, per poi scendere finalmente verso Berceto (km 501 di gara).