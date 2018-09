RUGBY / Per il Faenza subito il derby con Ravenna all'esordio del campionato

Venerdì 28 Settembre 2018

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario della Serie C1. Il torneo comincia domenica 14 ottobre ed il Faenza rugby, impegnato nella Pool 1 del Girone E, esordirà in casa contro il Ravenna Rfc, cercando subito di conservare la "Lamone Cup", il trofeo tradizionalmente messo in palio dalle due società ad ogni incontro ufficiale tra faentini e ravennati.

La domenica successiva i Leoni giocheranno in trasferta in Emilia, in casa della seconda squadra del Rugby Bologna 1928, mentre domenica 28 ottobre si ritorna alla Graziola, dove arriverà l'Imola Rugby. Il turno successivo (4 novembre) vedrà il Faenza Rugby sempre in casa ricevere la novità di quest'anno, gli Highlanders Formigine, neopromossi dalla serie C2, mentre la quinta giornata vedrà il Faenza Rugby chiudere il girone d?andata la settimana successiva in trasferta a Castel San Pietro.



Il girone di ritorno vedrà i Leoni impegnati a Ravenna (18 novembre), in casa con Bologna 1928 (2 dicembre), a Imola (9 dicembre), a Formigine (16 dicembre), e di nuovo in casa contro il Castel San Pietro (13 gennaio).



La formula del campionato Le prime tre classificate della Pool 1 assieme alle prime tre classificate della Pool 2 del Girone E, che quest'anno è composto da Forlì, Fano, Macerata, Abruzzo, Ancona e San Benedetto del Tronto, andranno a formare un girone promozione la cui prima classificata alla fine della seconda fase del campionato sarà promossa in serie B.



Le squadre delle due Pool arrivate al quarto, quinto e sesto posto nella prima fase, andranno invece a costituire il girone passaggio, al termine del quale le ultime due classificate verranno retrocesse in serie C2.



Da segnalare infine che Faenza Rugby, Imola e Formigine partono da zero punti in classifica, mentre Ravenna e Bologna cominciano il campionato con 4 punti di penalizzazione e Castel San Pietro con 8 punti di penalità.