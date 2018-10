Iniziative. Il Museo Casa Bendandi in trasferta a Forlì per una giornata dedicata agli aerei

Giovedì 4 Ottobre 2018

Con il primo appuntamento della rassegna "Rendiamo giocoso il museo", prendono il via, domenica 7 ottobre, "I week end della Scienza". La rassegna parte con un evento in trasferta, al Campo volo di Villafranca di Forlì, rivolto ai ragazzi, dai più piccoli fino a tredici anni, e ai loro genitori. Una giornata dedicata agli aerei, da quelli veri a quelli di carta, e ai modellini in volo, a cura di Dino Sovrano.

Partenza alle ore 10.00 dal parcheggio di piazza Rampi e inizio attività al Campo di volo di Villafranca alle 10.45. Si visiteranno gli hangar e gli aerei in essi parcheggiati. Sono inoltre previste esibizioni di aereomodelli radiocomandati e una gara di lancio di aerei di carta realizzati dai giovani partecipanti e dai genitori.

Chi lo desidera potrà anche provare l'ebbrezza di un breve volo.