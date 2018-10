BASKET / La Rekico riceve Padova: al Palacattani è subito big match

Sabato 13 Ottobre 2018

Si preannuncia un PalaCattani vestito a festa quello che accoglierà domenica 14 ottobre la Rekico nel suo debutto casalingo in campionato. Ospite dei faentini sarà l’Antenore Energia Padova, diretta concorrente dei Raggisolaris nella corsa play off, pure lei vincitrice all’esordio. Il match si giocherà alle 18.

Rekico – Padova sarà anche #MATCHDAY Alpi, partner entrato da questa stagione nel circuito dei Raggisolaris. Guidata da Fabrizio Alpi, la società è specializzata nella realizzazione di opere da esterno e muratura, di sottoservizi, pavimentazioni, manutenzioni a strade private e pubbliche. Inoltre a breve arriverà sui canali di comunicazione dell’Alpi e dei Raggisolaris, un minifilm dedicato, girato da un altro partner Raggisolaris, la Flatmind Video Production, proprio in seno a questa partnership.

L’AVVERSARIO

Scottata dalla beffa dello scorso anno, quando arrivò nona al termine della regular season dopo essere stata a lungo protagonista, la dirigenza dell’Antenore Energia Padova ha deciso di costruire un organico competitivo, con tanta esperienza e ragazzi cresciuti nel settore giovanile. Un progetto affidato al confermato coach Daniele Rubini, che ha guidato Padova alla vittoria casalinga contro Olginate per 77-63 nella prima giornata di campionato.

Cinque sono i volti nuovi arrivati nel mercato estivo, che si affiancano ai confermati Andrea Piazza, play dal lungo passato in serie A2, e all’ala Federico Schiavon, nominato capitano da questa stagione. Il reparto che è stato maggiormente rivoluzionato è quello degli esterni dove sono arrivati la guardia Francesco De Nicolao, fermo per infortunio nella scorsa stagione dopo tanti anni in serie A2 (Piacenza, Omegna, Verona e Andrea Costa Imola), e i tiratori Matteo Motta (ex Basket 2000 Reggio Emilia, serie B) e Michele Ferrari, sceso dalla serie A2 dove giocava ad Udine.

All’esordio in campionato, Motta ha segnato 14 punti e Ferrari 15, ma il top scorer è stato il pivot Giacomo Filippini (lo scorso anno a Lugo in B) con 18 punti e 11 rimbalzi. L’ultimo nuovo acquisto dell’Antenore Energia è l’under Davide Bovo (classe 1997), ala di grande impatto fisico nell’ultima stagione a Crema in serie B. Completano il roster veneto i giovani Nicolò Pellicano (ala del 2002), Riccardo Visone (guardia del 2001), Cristian Verzotto (guardia del 2001) e Pietro Meneghin (playmaker del 2001).