Alimentazione. In Emilia Romagna il 28,6% dei giovani è in sovrappeso. Coldiretti: Più cibi sani

Lunedì 15 Ottobre 2018

In Emilia Romagna più di un bambino su quattro (28,6%) è sovrappeso o obeso, un dato in leggero calo rispetto a dieci anni fa quando lo stesso dato era del 29,1%. Lo comunica alla vigila della Giornata Mondiale dell’Alimentazione Coldiretti Emilia Romagna sulla base dei dati di “Okkio alla Salute” indagine promossa dal ministero della Salute tra i bambini delle scuole elementari di età compresa tra gli 8 e i 9 anni. Secondo l’indagine – comunica Coldiretti regionale – in Emilia Romagna il 21% dei bambini è in sovrappeso (+0,5% sul 2008), mentre il 7,6% è obeso o severamente obeso (–1%).

Anche se l’obesità in Emilia Romagna si colloca al di sotto della media nazionale (in Italia sono 9,3% i bimbi obesi e severamente obesi) dall’indagine – comunica Coldiretti Emilia Romagna – emerge il permanere di situazioni di alimentazione non corretta in quanto il 6% dei ragazzi salta la prima colazione, il 33% consuma una colazione non adeguata, il 19% non consuma quotidianamente frutta e verdura e il 35% beve tutti i giorni bibite zuccherate e/o gassate. Il tutto accompagnato spesso da scarsa attività fisica e da una vita sedentaria: il 13% dei ragazzi non ha svolto attività fisica il giorno precedente alla rilevazione, il 33% ha la tv in camera, solo il 26% dei ragazzi va a scuola a piedi o in bicicletta e il 37% passa più di 2 ore al giorno davanti a Tv, videogiochi, tablet o cellulare.

Per contribuire all’affermarsi di corretti stili alimentari, Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica hanno lanciato nelle scuole (da quelle dell’infanzia a quelle superiori) il progetto “Educazione alla Campagna Amica” che da oltre dieci anni coinvolge migliaia di alunni di tutta l’Emilia Romagna, per incentivare il consumo di cibo locale di qualità. Per l’anno scolastico 2018-2019 il progetto ha per tema “Biodiversità contro omologazione – perché la diversità è una risorsa? trova la risposta nell’agricoltura di qualità” e impegnerà gli alunni con i loro insegnanti, con la collaborazione di esperti di Coldiretti, in un percorso di avvicinamento al mondo agricolo e rurale per conoscere la grande varietà di prodotti e produzioni della nostra agricoltura che diventano il cibo che arriva sulle tavole. L’obiettivo – conclude Coldiretti Emilia Romagna – è formare consumatori consapevoli dei principi della sana alimentazione, della stagionalità dei prodotti e apprendere i fondamenti della Dieta Mediterranea, dichiarata patrimonio dell’Unesco.