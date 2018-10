GiovinBacco 2018. Tante collaborazioni con i locali del centro. E la festa continua dopo la chiusura

Giovedì 18 Ottobre 2018

GiovinBacco in Piazza 2018 sta arrivando con la sua piacevole atmosfera di gente in piazza, di vino, di cibo di strada, di prodotti del territorio. Per tre giorni dal 26 al 28 ottobre la manifestazione enogastronomica romagnola animerà il centro storico di Ravenna. La manifestazione mette in moto come sempre tante collaborazioni con le attività commerciali della città, in primo luogo quelle legate al mondo del vino. Per esempio, c'è la possibilità di consumare i tagliandi per degustare vino anche dopo la chiusura degli stand in piazza, in 4 locali convenzionati.

Si tratta di un'iniziativa rivolta soprattutto ai più giovani che tirano a fare tardi e che vorrebbero che la festa del vino non finisse mai. Allora per conciliare le esigenze delle cantine e dei sommelier che vogliono - giustamente - andare a letto a una certa ora, dopo una giornata di lavoro, e quelle dei giovani, che invece hanno voglia di divertirsi, quest'anno GiovinBacco continua anche dopo la chiusura degli stand nei 4 locali che collaborano.

I possessori dei carnet degustazioni dei vini potranno consumarli dalle ore 22 di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 ottobre presso questi locali convenzionati con GiovinBacco:

Baldovino Enoteca - Via Tombesi dall’Ova 9 / Ravenna - 348.3405187

“Rosso di Sera” in programma nei WineBar

Anche quest’anno a GiovinBacco è legata l’iniziativa “Rosso di Sera” nei winebar e nei pub di Ravenna che offrono ai loro clienti il Romagna Sangiovese come aperitivo e come dopo cena. Questi i locali aderenti:

Alex&Paul – Via De Gasperi, 11 / Ravenna – tel. 0544.34713

L’angolo del Sangiovese di Romagna

GiovinBacco in Festa promuove anche quest’anno l’iniziativa “L’angolo del Sangiovese di Romagna” nelle enoteche di Ravenna con l’allestimento di un angolo del negozio dedicato al nostro vino. Enoteche aderenti:

Antica Vineria Anastagi – Via Cairoli, 16, Ravenna – tel. 0544.240326

Le Torte GiovinBacco

GiovinBacco in Festa torna a proporre l’iniziativa “Le Torte GiovinBacco” nei forni e nelle pasticcerie di Ravenna, con dolci realizzati utilizzando anche il Sangiovese di Romagna, in programma dal 1° ottobre fino al 28 ottobre 2018. Forni e pasticcerie aderenti:

Caffè Palumbo – Piazza San Francesco Ravenna – tel. 0544.201377 – 349.4196139

Il Gelato GiovinBacco

GiovinBacco in Festa anche quest’anno promuove l’iniziativa “Il Gelato GiovinBacco”, ovvero la proposta di realizzare un gelato al gusto di Sangiovese di Romagna nelle gelaterie di Ravenna, in programma dal 1° ottobre fino al 28 ottobre 2018. Le gelaterie aderenti: