Consorzio Con.Ami. I sindaci dei piccoli Comuni: "Imola vuole lottizzare il CdA"

Sabato 20 Ottobre 2018

Riportiamo integralmente la nota inviata da alcuni sindaci dei piccoli Comuni, sulla composizione del CdA del Consorzio Con.Ami, che contestano un "voltafaccia" alla sindaca di Imola, Manuela Sangiorgi, inizialmente a favore della rappresentanza nell'organo direttivo del consorzio, ma che poi avrebbe disatteso gli accordi.

LA LETTERA

Nell’assemblea del 19 ottobre del Consorzio Con.Ami abbiamo preso atto che il Comune di Imola, rappresentato dall’assessore Ezio Roi, ha ritrattato l’accordo che era stato unanimemente condiviso con la sindaca Manuela Sangiorgi in merito alla composizione dell’organo amministrativo di gestione del Consorzio (Cda).

La proposta condivisa da tutti i 23 sindaci al 13 settembre e ribadita all’unanimità il 12 ottobre prevedeva che due candidati al Cda fossero scelti da tutti i 23 comuni tra quelli partecipanti al bando per rappresentare anche i numerosi piccoli Comuni, oltre ai tre candidati indicati da Imola, Romagna Faentina-Toscana e Circondario imolese-Bassa Romagna. La proposta condivisa prevedeva anche che il Comune di Imola esprimesse la presidenza del Cda.

Questa giravolta del Comune di Imola smentisce quanto concordato con la sindaca, mettendola quindi in minoranza nella sua stessa giunta e rendendola non più credibile. È evidente che la sindaca è oramai commissariata dalla sua maggioranza.





Le ragioni addotte dall’assessore Roi, nonché il tentativo del Comune di Imola di impossessarsi del Cda del Con.Ami (così come da verbalizzazione pedissequa notarile), sono imbarazzanti e impresentabili a livello istituzionale, in quanto pretendono di esprimere maggioranze politiche “del Movimento 5 Stelle” in un organo gestionale di un ente pubblico economico appartenente a 23 istituzioni e non a partiti politici. L’Amministrazione di Imola vuole così imporre una lottizzazione politica di vecchio stile di un ente, il Con.Ami, appartenente a oltre 250mila cittadini.





I sindaci:

Anconelli Fabio, Solarolo

Bassi Daniele, Massa Lombarda

Carpeggiani Cristina, Castel Guelfo di Bologna

Gollini Stefano, Mordano

Malpezzi Giovanni, Faenza

Meluzzi Daniele, Castel Bolognese

Menghetti Cristian, Palazzuolo sul Senio

Mortero Clorinda, Borgo Tossignano

Nicolardi Alfonso, Riolo Terme

Ponti Athos, Fontanelice

Pula Paola, Conselice

Rambaldi Onelio, Medicina

Rivola Gisella, Casalfiumanese

Tinti Fausto, Castel San Pietro Terme

Triberti Tommaso, Marradi