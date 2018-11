Giochi di prestigio. A Faenza le esibizione "Illusioni e magie" per la rassegna "Sabato con noi"

Venerdì 2 Novembre 2018

Nuovo appuntamento sabato 3 novembre, alle ore 16.30, alla Palestra della Scienza di Faenza, in via Cavour 7, con la rassegna "Sabato con noi". L'incontro di sabato prossimo, curato da Filippo Buzzoni e Aldo Scapoli, avrà come tema "Illusioni e magie" ed è adatto alla partecipazione di tutti, giovani e adulti.



Il pomeriggio si articolerà su un doppio intrattenimento. Il giovanissimo illusionista Filippo Buzzoni aprirà e chiuderà l'appuntamento con una serie di giochi di prestigio e, tra le due esibizioni, saranno presentate una selezione di illusioni ottiche su slide, interagendo col pubblico.



L’incontro, molto stimolante, ha lo scopo di evidenziare gli inganni a cui possono essere sottoposti i sensi e la mente e sviluppare lo spirito critico dei partecipanti.

Ingresso libero, si consiglia la prenotazione (tel. 339 2245684).