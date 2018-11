Faenza. "Scuola & Industria 4.0" tema dell'evento organizzato all' ITIP Bucci

Mercoledì 14 Novembre 2018

Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica 2018, l’Istituto Tecnico “ITIP Bucci” di Faenza organizza, quest'oggi 14 novembre, l'evento "Scuola & Industria 4.0: la formazione e le richieste dell’industria. Presentazione della scuola e dei Partner Industriali", per illustrare le nuove risorse dedicate alla formazione in linea con l’industria 4.0.



L'incontro prenderà il via alle ore 14.30 all' ITIP “Luigi Bucci” – Succursale Via Camangi 19 (sede Sez. Tecnica) di Faenza. A seguire è prevista una testimonianza dei “bisogni” delle aziende del territorio ed in generale dell’Industria 4.0 e applicazioni pratiche nei laboratori.

Le amministrazioni locali, il mondo della scuola e dell’Università e della ricerca, le associazioni della società civile e di rappresentanza imprenditoriali hanno raccolto la sfida di organizzare occasioni di riflessione per i giovani sui temi della cultura tecnica secondo un format già sperimentato in altri territori della nostra Regione - spiega la Dirigente scolastica, Gabriella Gardini - . Lo scopo è proprio quello di stimolare una curiosità e suscitare una passione attorno alle innumerevoli sfaccettature con cui la cultura tecnica si presenta nel nostro tempo".