Laboratori per bambini. Alla Palestra della Scienza di Faenza si “Gioca con la matematica"

Venerdì 16 Novembre 2018

"Balli, corde e forbici - Giochiamo con la matematica" è il titolo del prossimo appuntamento, che si terrà domani, sabato 17 novembre, alle ore 16.30 - della rassegna "Sabato con Noi" alla Palestra della Scienza di Faenza. Oltre alla visita ai locali della struttura, in via Cavour 7, si potrà partecipare a una sorta di tour tra gli aspetti ludici di quella parte della matematica chiamata "topologia". Bambini e adulti saranno coinvolti in alcune attività con forbici, colla, giochi di “prestigio”, nodi da sciogliere e anche in una particolare danza matematica.

Di tutto questo saranno evidenziati gli aspetti più curiosi, per i bambini, ma anche quelli più intriganti per chi vuole capire quali regole si celano dietro fenomeni apparentemente semplici. Le attività saranno condotte da Stefano Alberghi.

Ingresso libero, si consiglia la prenotazione (al 339 2245684).