Crociera. Conclusa la prima esperienza del progetto Sensinviaggio ideato dal Gruppo faentino Erbacci

Giovedì 22 Novembre 2018

Dal 27 al 31 Ottobre 2018, grazie ad una collaborazione tra Gruppo Erbacci e Costa Crociere, si è tenuta la prima esperienza Sensinviaggio a bordo di Costa Mediterranea. Cinquanta persone, tra famiglie, bambini, anziani e coppie, tra cui l’Ambasciatore argentino in Italia Tomas Ferrari accompagnato dalle due figlie, hanno potuto vivere momenti di svago ed esperienze sensoriali integrate, sperimentando un modo tutto nuovo di viaggiare.

Un’iniziativa di successo durata 5 giorni e 4 notti, che ha rafforzato la partnership tra il Gruppo faentino, e il più grande Operatore turistico italiano specializzato in crociere.

SENSINVIAGGIO

Così lo spiega il gruppo faentino Erbacci: "È un progetto che prevede un percorso esperienziale dedicato ai 5 sensi, volto a stimolare le emozioni in viaggio, ponendo come tema centrale l’unicità di ciascun partecipante. Grazie al supporto dell’Arteterapeuta Anna Maria Taroni, i partecipanti hanno avuto la possibilità di immergersi a 360° in un contestoleisure :durante il viaggio i presenti hanno potuto vivere in prima persona un modo inedito, stimolante e coinvolgente di percepire le tradizioni e la cultura dei territori visitati, sia attraverso laboratori mirati e realizzati in spazi a bordo appositamente dedicati da Costa Crociere, sia durante le uscite. Un’attenzione particolare, molto apprezzata, è stata rivolta ai programmi specifici per famiglie con figli in difficoltà, persone anziane con ridotta mobilità, persone diversamente abili, sperimentando attivitàche hanno completato e amplificato la loro percezione sensoriale. Dopo la partenza da Savona sabato 27 ottobre, l’esperienza si è sviluppata attraverso il periodo di navigazione e sbarco, con circostanzelaboratoriali condivise. Tra i momenti più riusciti e toccanti le visite alla città di Barcellona, con particolare interesse al patrimonio artistico lasciato dall’artista Gaudì, e la visita alla città di Marsiglia, la regina dei sapori e degli odori. Il rientro è avvenuto a Savona nella giornata del 31 ottobre. Il progetto Sensinviaggio ha ottenuto il patrocinio del Comune di Faenza ed è stato insignito del Premio Lufthansa City Center 2017 per l’impegno sociale".

«Questa prima esperienza di Sensiniviaggio, che abbiamo voluto realizzare in collaborazione con Costa Crociere – spiega il presidente del Gruppo Erbacci, Giorgio Erbacci – ci ha permesso di testare la grande versatilità che questo modo di vivere un momento di piacere e conoscenza porta con sé. Inoltre, questa formula ha permesso a neofiti (nessuno dei cinquanta partecipanti era infatti mai stato in crociera) di poter vivere un’esperienza di vacanza a bordo di una nave. Un valore aggiunto che è stato accolto positivamente dalla stessa Costa Crociere, rimasta profondamente e positivamente colpita dal format presentato e realizzato a bordo della sua Costa Mediterranea. Un commento positivo – conclude Erbacci – che in futuro potrebbe concretizzarsi in ulteriori collaborazioni e implementazioni del progetto Sensinviaggio in crociera».

GRUPPO ERBACCI Gruppo Erbacci opera dal 1955 sul territorio nazionale ed ha sviluppato un’offerta integrata nel mondo dei viaggi, grazie a varie Business Units di riferimento, dedicate al tour operating classico, incoming, business travel. Gruppo Erbacci è partner Lufthansa City Center, Network con oltre 650 agenzie viaggio nel mondo, ed è stato premiato con il Green Award nel 2015 e 2016 e conil Social Award nel 2017 al Congresso Mondiale di Lufthansa City Center.