Ciclismo. Faenza, consegna del "Premio Sicurezza" 2018 al direttore di corsa Raffaele Babini

Sabato 24 Novembre 2018

Il “Premio Sicurezza” 2018 (appuntamento nazionale dedicato alla promozione della sicurezza nel ciclismo, organizzato dal G.S. Progetti Scorta) sarà assegnato al direttore di corsa Raffaele Babini. Il Premio verrà consegnato in occasione della 27ª edizione de “Il Giorno della Scorta”, in programma la mattina della domenica 25 novembre, a Faenza, presso la Sala Consiliare. Cosi ha deciso il Comitato istituito, composto da Roberto Sgalla, Ruggero Cazzaniga, Matteo Montaguti, Orlando Maini, Eugenio Amorosa e Silvano Antonelli.



Il “Premio Sicurezza” unico nel suo genere, viene annualmente assegnato a persona o società sportiva che abbia acquisito particolari meriti nella ricerca della migliore sicurezza possibile nelle gare ciclistiche su strada, e gode di patrocini importanti quali: Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Interno, Regione Emilia-Romagna, Coni regionale, Prefettura di Ravenna, Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, Asaps.



E Raffaele Babini bene incarna ''Una vita di ciclismo e di sicurezza''come bene di lui dice Giuseppe Figini dello staff Rcs Sport e dal 1971 impegnato nell'organizzazione del Giro d'Italia:''E' difficile condensare una carriera ciclistica iniziata a metà degli anni 1960 che ha visto – e vede – il suo titolare attraversare, in molteplici ruoli e funzioni, il ciclismo in differenti espressioni. Titolare di questa storia, intimamente legata sempre e comunque a una sempre fresca passione ciclistica, è Raffaele Babini, nato a Solarolo (Ravenna), il 10 febbraio 1950.(...) Dunque da mancato ciclista per una incolpevole caduta, benchè molto promettente e con in tasca già un contratto da professionista, consegue nel 1975 l' abilitazione a giudice di gara; (...) quale lavoro, per oltre trentacinque anni, opera professionalmente nei quadri della polizia municipale di Solarolo fino a raggiungere l'incarico di comandante in un comune dove non esistono semafori(...).



Una "gavetta" assai formativa con un lungo "curriculum" nelle due vesti e il tempo libero dedicato, quasi in esclusiva, alla sua passione ciclistica.(...) Nel 1985 ottiene l'abilitazione per le gare nazionali e internazionali della categoria dilettanti e, subito l'anno seguente, il 1986, quella per i professionisti.(...). E' poi un "crescendo rossiniano" per la sua attività, in ogni ambito e categoria(...).Nel 2008 è chiamato a operare nello staff "direzione corsa" di RCS Sport diretto da Mauro Vegni e dove con spirito di servizio e l'attenzione alla sicurezza di tutti Raffaele Babini continua ad interpretare il suo ruolo di direttore di corsa!". Resta ancora segreto il nome dell'Ambasciatore della Sicurezza 2018; nome che verrà svelato nel corso della mattinata.



ALBO D’ORO PREMIO SICUREZZA

1992 – S.C. Pedale Azzurro;

1993 – Jader Bassi;

1994 – G.S. A.C. 88 – Firenze;

1995 – S.C. Faentina – Zama/Morini;

1996 – Nino Ceroni;

1997 – Luigi Bussacchini a.m.;

1998 – Polizia Stradale;

1999 – Gian Carlo Ceruti;

2000 – S. C. Baracca;

2001 – Polizia Municipale Faenza;

2002 – Pedale Riminese – Terranova/Teddy;

2003 – Carabinieri Regione Emilia-Romagna;

2004 – Pol. Fiumicinese – FA.I.T. Adriatica;

2005 – Giandomenico Protospataro;

2006 – RCS Sport – La Gazzetta dello Sport;

2007 – Comitato Regionale FCI Emilia-Romagna;

2008 – Aldo Spadoni;

2009 – Adriano Amici;

2010 – Dipartimento e volontari Protezione Civile;

2011 – G.C. Fausto Coppi Cesenatico;

2012 – Pol. Camignone;

2013 – S.C. Cotignolese;

2014 – Giuseppe Rivolta;

2015 – Giovanni Tredici;

2016 – Enrico Fagnani;

2017 – Comitato Regionale FCI - Marche.