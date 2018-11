Palestra della Scienza. A Faenza si va alla scoperta di robotica e programmazione digitale

Venerdì 30 Novembre 2018

Nuovo appuntamento, domani, sabato 1 dicembre, alle ore 16.30, con la rassegna "Sabato con noi" alla Palestra della Scienza di Faenza, in via Cavour 7. L'incontro, a cura di Antonio Dal Borgo, Stefano Mazzoni e Luciano Piazza, è adatto alla partecipazione sia di giovani che adulti, a partire dagli undici anni, e ha come tema: “Robotica educativa e CoderDojo”.

Con la definizione di GenerazioneZ si indicano i giovani tra i 10 ed i 24 anni, i "nativi digitali", che fin dalla nascita sono stati immersi nella tecnologia, in Internet e nei social. Oltre 10 milioni di essi ogni mese, in tutto il globo, entrano nel mondo del lavoro e già ora e sempre di più nei prossimi anni, si confronteranno con richieste di competenze che durante la loro formazione scolastica non erano ancora previste.

La Palestra della Scienza vuole introdurre e avvicinare i ragazzi ad alcune delle "nuove tecnologie", tra le più promettenti, da aggiungere come bagaglio delle proprie competenze: stampa 3D, robotica e programmazione. Dopo l'evento del 10 novembre scorso, dedicato alla stampa 3D, questo sabato si introdurranno la programmazione digitale e la robotica a portata dei ragazzi più giovani. Nell’occasione si raccoglieranno anche le prime iscrizioni per la "Palestra del Coding", in avvio a primavera per i ragazzi delle medie inferiori, in collaborazione con la CoderDojo Foundation ( www.coderdojo.com ): una serie di incontri periodici per costruire veri e propri progetti digitali unendo creatività e fantasia a passione e curiosità in questi nuovi ambiti digitali. L’appuntamento è a ingresso libero (si consiglia la prenotazione al 339 2245684).