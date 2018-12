Capodanno in Romagna. Da Ferrara a Rimini, tantissimi eventi in unico grande prodotto turistico

Giovedì 13 Dicembre 2018

Un programma di centinaia e centinaia di appuntamenti, che dura per tutte le vacanze, capace di accontentare ogni gusto e ogni interesse: grandi concerti di piazza dove saranno protagonisti nelle varie città nomi come Nek, i Maneskin, Enrico Ruggeri, Baby K. e Cheryl Porter, cultura in primo piano con mostre come quelle di Gustave Courbet a Ferrara e Ferdinando Scianna a Forlì, senza dimenticare tutta la ricca offerta romagnola legata al vivere bene - le terme, i parchi naturali, il mare d’inverno -, al buon cibo e alle tradizioni.

Visit Romagna ha scelto di fare le cose in grande per il Capodanno in Romagna del 2019, l’occasione in cui le Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini si presentano ai turisti per la prima volta come un’unica grande meta. Grazie a una nuova immagine coordinata e a un calendario che vuole superare i campanili per esaltare le caratteristiche di una terra che unisce nel segno dell’ospitalità, la Romagna sa essere forte sotto ogni aspetto dell’offerta turistica, dalla cultura al divertimento passando per il benessere e il cibo, perché capace di porsi come quattro territori, ciascuno con tesori turistici e identità proprie, che formano un mix di brand e prodotti distinti ma non distanti: Appennini e Riviera, le città d’arte e i grandi eventi di piazza, il silenzio della natura e le tradizioni più autentiche.



Un cambiamento che è partito da una profonda analisi delle proprie caratteristiche più distintive e dal confronto con le altre grandi destinazioni turistiche nazionali e internazionali e si è concretizzato in un percorso che ha portato in dote anche il nome Visit Romagna e un nuovo marchio. Il logo è nato infatti dai valori universalmente conosciuti della Romagna, come l’ospitalità, la creatività, l’accoglienza e la passione, e si realizza in un grande abbraccio, a rappresentare i fil rouge che uniscono la Romagna: una firma autografa garanzia di identità, che si sviluppa dolce e rotonda, a raccontare una terra attraversata da alture e pianure e che si specchia nel mare. “Romagna, lo dici e sorridi”, come recita il claim del marchio per il mercato italiano.



A raccontare questo cambiamento, in una conferenza stampa in mattinata a Milano, l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, e un grande amico della Romagna come Linus, il direttore artistico di Radio Deejay.

“La Romagna finalmente come un’unica grande destinazione - commenta l’Assessore Regionale al Turismo Corsini – a vantaggio dell’appeal del prodotto turistico. Senz’altro il Capodanno rappresenta una delle migliori opportunità in termini di promozione e ricaduta economica grazie ad un’offerta sempre più convincente e identitaria, funzionale anche al dialogo con nuovi mercati, in parallelo a quelli tradizionalmente affezionati alla Riviera”.



“L’offerta della Romagna durante le vacanze di Natale non ha paragoni in Italia - spiega il Presidente Andrea Gnassi - per qualità e quantità. Il Capodanno in Romagna offre tutto quello che si può immaginare, e lo fa in una terra dove tutti sanno che si vive bene: la Romagna è sempre stata per definizione ‘la spiaggia d’Italia’, da oggi possiamo rivendicare di essere anche il Capodanno d’Italia”.



Tutti gli appuntamenti del Capodanno in Romagna sono sul sito www.capodannoinromagna.it e sull’app Capodanno in Romagna.





Che Capodanno sei? I fil rouge sono le linee guida lungo cui si sviluppa tutto il programma del Capodanno in Romagna insieme con i suoi strumenti: per la prima volta si supera la divisione esclusivamente su base geografica in favore di una caratterizzazione per affinità e gusti. La Romagna non chiede più al suo pubblico dove vuole andare a Capodanno: vuole sapere che Capodanno si sente di trascorrere.



Il Capodanno in Romagna allora è Rock quando i dj suonano dove nessuno potrebbe aspettarselo: a Rimini Marco Rissa dei Thegiornalisti sale in consolle sul palco di un teatro verdiano che guarda un castello rinascimentale, a Cervia si balla sotto una Torre del ‘600 e a Cesenatico mentre ci si specchia sul porto di Leonardo.



La Romagna è anche i grandi concerti di piazza, prima e dopo Capodanno: il 31 dicembre saranno protagonisti Nek a Rimini, Cheryl Porter a Ravenna, Enrico Ruggeri e Baby K. a Bellaria, gli Africa Unite a Santarcangelo, mentre Riccione mette in campo i Måneskin il 30 dicembre e i The Kolors insieme a Irama il primo giorno dell’anno.



La Romagna Pop è quella più presente nell’immaginario collettivo, quella di tutti e per tutti: incanta con l’incendio del Castello Estense di Ferrara, con le mille luci dei parchi divertimenti e con la danza acrobatica dello spettacolo di fine anno di Forlì. Il Capodanno in Romagna è i mercatini in ogni città, è i Villaggi di Natale con le piste di pattinaggio sul ghiaccio più grandi d’Italia a Riccione e Milano Marittima, è Babbo Natale e la Befane che a Rimini animano il mare d’inverno per i più piccoli, è gli youtubers più famosi che conquistano Bellaria per tutto dicembre e fino all’Epifania.



C’è poi una Romagna Culture, che può vantarsi di un patrimonio impareggiabile di luoghi ed eventi: dalla grande mostra dedicata al genio del realismo francese Courbet a Ferrara al programma del Teatro Amintore Galli di Rimini, tornato a splendere dopo un’attesa lunga 75 anni, dal nuovo museo Classis Ravenna, capace di unire archeologia e moderne tecnologie in un unico emozionante racconto, all’esposizione a Forlì dei lavori del maestro Ferdinando Scianna, uno dei padri della fotografia italiana.



La Romagna Wellness può offrire a chi vuole vivere bene infinite possibilità per questo Capodanno: si va dal relax delle Terme, con pacchetti e proposte speciali nelle località sull’Appennino tra Forlì e Cesena, al silenzio delle Foreste Casentinesi, dove si può dormire in una baita in mezzo alla neve e poi iniziare l’anno con una ciaspolata. Il Capodanno in Romagna è perfetto anche per chi vuole una vacanza attiva: il mare d’inverno si trasforma in una grande pista d’atletica dove tanti corrono, camminano e fanno ginnastica, e i più temerari osano anche il bagno del primo giorno dell’anno.



Che in Romagna si mangi bene è una certezza, ma il Capodanno Food saprà stupire tutti i gusti. Alle centinaia di mercatini, sagre e appuntamenti con la tradizione si aggiunge infatti un ricco calendario di appuntamenti gourmet che portano grandi chef nei luoghi identitari: dal Museo del Delta di Comacchio al Castello Estense di Ferrara fino al Teatro Galli di Rimini. Il Capodanno in Romagna è anche la storia in un piatto, con le ricette artusiane da scoprire a Forlimpopoli e quelle rinascimentali da gustare a Ferrara.





Il Capodanno in Romagna: dieci idee per raccontarlo



Il Capodanno più lungo del mondo

Mille e una festa nei luoghi e nelle piazze del Centro storico di Rimini, dopo il concerto di Nek in piazzale Fellini a due passi dal mare: dj set berlinesi che incrociano i ritmi latini, scenografie uniche, spettacoli di video mapping, contenitori culturali riqualificati come quinte uniche degli eventi e special guest Marco Rissa dei Thegiornalisti.

DOVE: Rimini, Piazzale Fellini e Centro Storico.

QUANDO: 31 dicembre dalle 22



Deejay on Ice

Tre giorni di grandi appuntamenti targati Radio Deejay: il 30 dicembre alle 16.30 arrivano i Maneskin, il Capodanno si festeggia con Rudy Zerbi, Chicco Giuliani e i Vitiello, mentre i protagonisti del 1 gennaio saranno dalle 16.30 The Kolors, Irama e Fasma.

DOVE: Riccione, piazzale Roma.

QUANDO: Dal 30 dicembre al 1 gennaio



Il capodanno dei bambini a MimaOnIce

A Milano Marittima, nella pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande d’Europa, il capodanno per i bambini inizia in anticipo, con il collegamento con l’Isola di Natale dove il 2019 arriva qualche ora prima, l’animazione dei personaggi del villaggio MimaOnIce e un brindisi a loro dedicato.

DOVE: Viale Gramsci, Milano Marittima.

QUANDO: 31 dicembre alle 17.



Meet&Greet con gli Youtuber

Gli youtuber più famosi d’Italia, con le loro milioni di visualizzazioni e le centinaia di migliaia di follower tra i giovanissimi, sono a Bellaria per tutte le vacanze di Natale: gran finale con Favij il 6 gennaio, il 23 dicembre arrivano Luca&Katy e il 30 Gionni Scandal, il Biondo e Giulia Penna.

DOVE: Bellaria, Viale Dei Platani.

QUANDO: 23 e 30 dicembre, 6 gennaio, alle 15.30



Courbet e la natura

Cinquanta opere dell’artista che ha lasciato un segno indelebile sulla sua epoca riuscendo a traghettare l’arte francese dal sogno romantico alla cruda pittura di realtà, e da questa a un nuovo amore per la natura. DOVE: Ferrara, Palazzo Dei Diamanti.

QUANDO: Fino al 6 gennaio, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Aperto il 31 dicembre fino alle 23.30, il 4 e il 5 gennaio fino alle 22.30





Viaggio Racconto Memoria

Il primo fotoreporter italiano a lavorare per la storica agenzia Magnum, Ferdinando Scianna ripercorre 50 anni di carriera in una mostra che racconta la sua Sicilia, i viaggi per il mondo, i ritratti, la moda e le sue ossessioni.

DOVE: Forlì, Musei San Domenico.

QUANDO: Fino al 6 gennaio, chiuso tutti i lunedì e il 25 dicembre. 24 e 31 dicembre aperto dalle 9.30 alle 13.30, 1 gennaio dalle 14.30 alle 19





Ravenna tra storia e tecnologia

Vacanze di Natale all’insegna del dialogo tra passato e futuro nella città bizantina: a inizio dicembre ha inaugurato il museo Classis, che unisce reperti archeologici e strumenti tecnologici per raccontare la storia della Città dei Tre Imperi, nel Centro storico i monumenti come la Basilica di San Vitale, patrimonio Unesco, brillano grazie ai videomapping di Ravenna in Luce.

DOVE: Museo Classis, Lido Di Classe, Ravenna.

QUANDO: Aperto tutti i giorni tranne il 25 dicembre, il 31 dicembre chiusura alle 14.





A cena con gli Estensi

Viaggio tra storia e gusto per il Capodanno di Ferrara: si può mangiare al Castello Estense con il Cenone Rinascimentale nelle sale degli Imbarcaderi o con il Gran Cenone presso il piano nobile, oppure a Palazzo Ducale con il suo Gran Cenone, il Gran Buffet e l'apericena Prima della Scena. Il 28 dicembre e il 4 gennaio a lezione di cucina rinascimentale con L’arte del banchetto a Castello Estense

DOVE: Castello Estense e Palazzo Ducale.

QUANDO: 31 dicembre, 28 dicembre e 4 gennaio





Le Terme

Pacchetti speciali e aperture straordinarie: sul sito http://www.emiliaromagnaterme.it ci sono tutte le informazioni utili per organizzare un ultimo dell’anno all’insegna del relax nei centri termali romagnoli, tra le colline di Cesena o in riva al mare a Ravenna.





Le Foreste Casentinesi

Un parco nazionale da vivere durante tutte le vacanze di Natale, con escursioni a tema dedicate al cibo, appuntamenti culturali, attività didattiche per i più piccoli e la possibilità di trascorrere il Capodanno in una delle baite o dei rifugi, per poi dedicarsi il 1 gennaio alle tradizionali ciaspolate.

Tutte le informazioni sul sito https://www.parcoforestecasentinesi.it/