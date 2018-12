Ultimo appuntamento di "Sabato con noi": alla scoperta degli origami con Fabio Ortolani

Venerdì 14 Dicembre 2018

Si chiude sabato 15 dicembre, alla Palestra della Scienza di Faenza in via Cavour 7, la rassegna "Sabato con noi”, che anche quest’anno ha fatto registrare una buona partecipazione e un significativo gradimento da parte del pubblico. L’ultimo appuntamento – sabato prossimo alle 16.30 – sarà dedicato a "Origami - Carta, fantasia e scienza", a cura di Fabio Ortolani.



Durante l’incontro, divenuto ormai tradizionale nel sabato precedente le festività natalizie, il pubblico sarà guidato alla scoperta del mondo degli origami. Si costruiranno assieme semplici origami per ragazzi e adulti, utilizzabili anche come decorazioni per le imminenti festività. Partendo da un quadrato di carta con la tecnica e la fantasia i partecipanti saranno guidati a costruire figure geometriche, animaletti, fiori, candele e altro ancora. Come tutti i precedenti, anche questo incontro è a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione (tel. 339 2245684).