Podistica. In scadenza la prima quota di iscrizione alla 100 km del Passatore: la gara in diretta TV

Lunedì 14 Gennaio 2019

L'asd 100 km del Passatore ricorda che domani, 15 gennaio 2019, scade la prima quota d'iscrizione fissata ad euro 65 per disputare la 47esima Firenze-Faenza. La prossima quota prevista per iscriversi alla Cento, in calendario il 25 e 26 maggio 2019, è fissata ad euro 80 dal 16 gennaio sino al 15 aprile, passando infine alla quota di 100 euro dal 16 aprile al 12 maggio 2019.





Lo spettacolo della 100 Chilometri del Passatore inoltre, arriverà per la prima volta in diretta su Teleromagna. La società organizzatrice della gara podistica da Firenze a Faenza in programma sabato 25 maggio 2019 ha affidato in esclusiva alla Cooperativa dei Manfredi la produzione della telecronaca che potrà essere vista in tempo reale dalla partenza all’arrivo, seguendo davanti al video lo sviluppo della gara lungo lo straordinario e suggestivo percorso che si snoda dal cuore del capoluogo toscano, attraverso il Mugello e la vallata del fiume Lamone.

La “100 Km del Passatore” giunge quest’anno alla 47esima edizione, ma finora non è mai stata offerta al pubblico la possibilità di seguirla nel corso del suo svolgimento. Il prossimo 25 maggio su Teleromagna (canale 14) le telecamere saranno puntate sin da un quarto d’ora prima della partenza, fissata come sempre alle 15, sui protagonisti della corsa che è diventata nel tempo un’accesa competizione fra grandi specialisti.

Non a caso nel 2019 la Firenze-Faenza è valida come Campionato Italiano FIDAL, 100 km su strada, Assoluto e Master, ed è inserita nel 17esimo Grand Prix IUTA 2019 di Ultramaratona individuale e di società. A guidare la squadra della Cooperativa dei Manfredi è ancora una volta Giordano Gonnesi Fabbri, che vanta decenni di esperienza in campo televisivo.

“L’Associazione Sportiva 100 Km del Passatore, che organizza la gara, ci ha coinvolto in questa operazione che ha lo scopo di valorizzare la competizione sportiva maschile e femminile e i territori attraversati - dice Gonnesi -. Per noi è motivo di vanto, dopo le soddisfazioni ottenute dall’avere prodotto negli ultimi tre anni le telecronache delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza. Non poteva quindi che rinnovarsi anche in questa occasione la partnership con Teleromagna, che porterà la ‘100 Km’ in diretta in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, oltre che sul suo sito internet”.

“Quando la Cooperativa dei Manfredi ci ha proposto di offrire sui nostri canali la diretta della Firenze-Faenza abbiamo immediatamente accettato con entusiasmo - commenta Gianluca Padovani, direttore generale di Teleromagna -. Metteremo a disposizione della squadra coordinata da Giordano Gonnesi i nostri migliori operatori e mezzi tecnici per dare risalto a una corsa che riscuote grande interesse ed offrire un grande evento ai nostri telespettatori”.