Poesia. Il programma 2019 della rassegna Poetry. Ospite del primo incontro l'autore Marco Amore

Martedì 15 Gennaio 2019

La rassegna Independent Poetry, nata nel 2016 e patrocinata dal Comune di Faenza e dalla Regione Emilia Romagna, inizia il nuovo anno con due importanti eventi di poesia che seguono l’incontro con il poeta Nevio Spadoni e la performance dedicata alla poeta Nella Nobili svolte rispettivamente al Bistrò Rossini e all’Officina Matteucci a dicembre 2018.



Il primo incontro con l’autore sarà con Marco Amore, mercoledì 16 alle ore 21.00, al Bistrò Rossini. Monica Guerra e Aurea Bettini dialogheranno con il poeta beneventino sulla sua recente pubblicazione Farràgine (Samuele Editore, 2019, prefazione di Giovanna Frene). Al termine della serata è previsto il tradizionale open mic aperto ai presenti. A seguire, venerdì 18 gennaio alle ore 18.00, presso la Biblioteca Manfrediana, Sala Dante, Monica Guerra e Michele Donati dialogheranno con la poeta, autrice e conduttrice Rai Maria Grazia Calandrone. Il dialogo verterà sulla sua ultima opera Il Bene Morale (Crocetti, 2018), diffusamente elogiata dalla critica.



Le musiche della serata saranno a cura della Scuola di Musica Sarti. L’autrice romana è già nota al pubblico romagnolo anche grazie alla sua presenza alla Prima Edizione (anno 2018) del Festival di Poesia Tres Dotes organizzato dall’associazione Independent Poetry. “Una collaborazione con la Biblioteca fortemente voluta dal Comune di Faenza, dalla Direzione della Biblioteca Comunale e dall’Associazione con l’obiettivo condiviso di portare in un prestigioso luogo culturale della cittadina il meglio della poesia italiana. Al primo incontro, con Maria Grazia Calandrone, seguirà un secondo con la poeta edita da Einaudi Giovanna Rosadini il prossimo 31 maggio. Una collaborazione che ci rende estremamente orgogliosi in quanto conferma il valore delle nostre attività e il particolare interesse dell’Amministrazione Comunale verso una proposta culturale dedicata alla popolazione” dice la presidente Monica Guerra.



Tutti gli incontri sono a entrata gratuita fino a esaurimento posti. Biografie Marco Amore (Benevento, 1991) nel 2010 pubblica il suo primo romanzo cui fanno seguito tre raccolte di racconti. Dal 2013 è attivo nel mondo dell’arte contemporanea come curatore di mostre in spazi pubblici e gallerie private, sia in Italia che all’estero. Di recente ha esposto, con il pittore Angelo Zanella, presso la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, sez. Americana e Venezuelana, di Palazzo Reale, Napoli, un taccuino per parole e segni sulle orme di Henry David Thoreau. Vanta pubblicazioni di vario genere su testate online e riviste cartacee. Nel 2015 si classifica 1° (sez. poesia under 30) alla IV edizione del premio Michele Sovente.



Dal 2017 conduce la rubrica “Prosit! L’arte come indicatore sociale” per Il Foglio Letterario. Maria Grazia Calandrone è poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, autrice e conduttrice Rai, scrive per “Corriere della Sera” ed è regista per “Corriere TV” dei videoreportage sull’accoglienza ai migranti “I volontari” e “Viaggio in una guerra non finita”, su Sarajevo. Tiene laboratori di poesia in scuole pubbliche, carceri, DSM. Premi Montale, Pasolini, Dessì e Napoli per la poesia. Ultimi libri: Serie fossile (Crocetti 2015 – rosa Viareggio), Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?” (pordenonelegge 2016), Il bene morale (Crocetti 2017), Fossils (SurVision 2018 – Ireland) e Per voce sola, raccolta di monologhi teatrali, disegni e fotografie, con cd di Sonia Bergamasco. Porta in scena i videoconcerti Senza bagaglio e Corpo reale. Sue sillogi compaiono in antologie e riviste di numerosi paesi.

Independent Poetry, associazione a promozione sociale attiva sul territorio romagnolo, ha scopi culturali e umanistici ed è costituita con la volontà di promuovere la conoscenza della poesia attraverso attività culturali. Cura la rassegna Poetry al Bistrò Rossini, il Festival di Poesia Tres Dotes a Tredozio, gli incontri sulla poesia russa per la scuola di lingue Extraclass, i reading di poesia del ‘900 con l’Officina Matteucci, le conferenze con il circolo Prometeo, gli incontri di poesia presso la Biblioteca Manfrediana e diversi laboratori nelle scuole primarie e secondarie.



Collabora con: Samuele Editore, Scuola di Musica Sarti, Scuola Arti e Mestieri Pescarini, inoltre, dal 2018, è gemellata con il circuito di poesia Una scontrosa grazia di Trieste.