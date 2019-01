Scosse di terremoto molto forti sentite in tutta la Romagna poco dopo la mezzanotte

Martedì 15 Gennaio 2019

Alle ore 00.03 di oggi - martedì 15 gennaio - una forte scossa di terremoto è stata rilevata dall'INGV in Emilia Romagna, e soprattutto in Romagna. Molta paura fra le persone, alcune scese in strada. Secondo le prime stime preliminari dell’INGV, l'epicentro è stato registrato nella zona di Ravenna, in mare, a 11 km dalla città, a 25 km di profondità, con una magnitudo 4,6 Richter.

Una seconda scossa di magnitudo 3.0 si è verificata alle ore 00.29 con epicentro spostato al largo di Cervia, a 22 km di profondità.

La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione. La scossa è stata avvertita da Milano a Trieste, da Bologna a Venezia fino a Padova, Verona, Belluno, in Slovenia, Croazia e nelle Marche. Il maggior numero di segnalazioni e telefonate ai Vigili del Fuoco sono arrivate da Ravenna, Ferrara, Forlì, Cesena, Faenza, Rimini e Imola.





In particolare nella provincia di Ravenna, epicentro del sisma, non si registrano al momento crolli né feriti. Si stanno effettuando verifiche in particolare presso l'Ospedale di Ravenna.

AGGIORNAMENTI IN SEGUITO