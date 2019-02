CALCIO a 5 / Sabato 9 febbraio Faventia in campo contro Gatdch Perugia

Venerdì 8 Febbraio 2019

Il Faventia ritorna in campo dopo le due settimane di sosta, pronto per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Corinaldo a fine gennaio. I faentini saranno di scena domani, sabato 9 febbraio, alle 15.30, sul campo dell’ultima della classe Gatdch Perugia, formazione con all’attivo una sola vittoria arrivata alla quarta giornata d’andata, ma per nulla rassegnata come ha dimostrato nelle ultime uscite.



I pronostici sono tutti a favore dei romagnoli e proprio per questo motivo non dovranno sottovalutare l’avversario, considerando anche che si presenteranno senza gli infortunati Hassane e Caria.

“Concentrazione e umiltà dovranno essere le nostre armi in più – sottolinea mister Davide Placuzzi -. Perugia è una squadra che ha avuto molti problemi durante la stagione, ma se vorrà giocarsi le ultime chance per salvarsi, lo dovrà fare davanti al proprio pubblico e per questo motivo mi aspetto una trasferta dura, da interpretare nel migliore dei modi. Ho detto alla squadra di avere lucidità e di sfruttare questa partita, perché nel week end ci saranno molti scontri diretti e quindi conquistando i tre punti, guadagneremmo sicuramente qualcosa sulle avversarie. Non dobbiamo inoltre dimenticare che contro il CUS Molise, la Gatdch stava vincendo dopo il primo tempo e dunque dovremo stare molto attenti. Inoltre da Perugia inizia una serie di quattro partite consecutive determinanti che diranno molto sul nostro campionato”.

La sosta della serie B influirà sulla gara di Perugia? “Due settimane di pausa sono obiettivamente troppe, perché la squadra ha perso il ritmo partita pur avendo lavorato molto bene. Domani dovremo però pensare soltanto a vincere, perché questi tre punti sono troppo importanti”.