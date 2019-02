Berlino. Anteprima del film “Dafne” di Federico Bondi con la scrittrice romagnola Carolina Raspanti

Domenica 10 Febbraio 2019

Viene proiettato a Berlino in anteprima mondiale il film “Dafne” di Federico Bondi con la scrittrice romagnola, Carolina Raspanti, protagonista del film, presente alla serata di domenica 10 febbraio. "Dafne" non è un film sulla sindrome di Down, ma sulle risorse che ognuno ha dentro di sé. Girato in Toscana, vede come protagonista la scrittrice romagnola che ha recitato la parte senza copione.

Proprio "la voglia di vivere di Carolina", secondo il regista, ha ispirato questa storia. La trama: Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi e Maria. L’improvvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne è costretta ad affrontare non solo il lutto ma anche a sostenere il padre Luigi, sprofondato nella depressione. Solo grazie all’affetto di chi le sta intorno, alla propria determinazione e consapevolezza, Dafne trova la forza di reagire e cerca invano di scuotere il genitore. Un giorno, però, accade l'inaspettato: i due intraprenderanno insieme un cammino in montagna verso il paese natale di Maria e, nel tentativo di guardare avanti, scopriranno molto l’uno dell’altra.

Dafne sarà al cinema da giovedì 21 marzo, distribuito da Istituto Luce Cinecittà.