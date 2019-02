E45. Viadotto Puleto: domani, 15 febbraio, sopralluogo del Ministro delle Infrastrutture Toninelli

Giovedì 14 Febbraio 2019

E' di ieri la notizia che Anas ha riaperto al traffico leggero il viadotto “Puleto”, sulla E45, tra Canili e Valsavignone, in provincia di Arezzo, dopo che la Procura ha notificato il provvedimento con il quale autorizza la riapertura parziale. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli domani, venerdì 15 febbraio, sarà sul posto personalmente per un sopralluogo al viadotto in questione e al Ponte Buriano (Arezzo).

Ecco il Programma del sopralluogo:

10.00

Arrivo del Ministro presso il Ponte Buriano. A ricevere: Anna Palombi, Prefetto di Arezzo; Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo; Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo.

A seguire Sopralluogo sul ponte con illustrazione delle criticità a cura dei tecnici della Provincia

11.20

Arrivo del Ministro all’uscita dello svincolo della E45 di Valsavignone e incontro con delegazione ANAS composta dall’AD, Ing. Massimo Simonini, Ing. Raffaele Celia, Ing. Antonio Scalamandrè, Ing. Claudio De Lorenzo, Ing. Mario Liberatore, Ing. Domenico Cimino.

A seguire Breve tratto sulla E45 in direzione nord fino all’inizio del viadotto “Puleto”, imbocco della pista di cantiere e arrivo nella zona sottostante il viadotto. A ricevere i Sindaci di 6 città particolarmente coinvolte dall’interruzione del viadotto: Città di Castello e San Giustino (Umbria); Sansepolcro e Pieve Santo Stefano (Toscana); Verghereto e Bagno di Romagna (Emilia Romagna).

11.30

Illustrazione stato delle opere, con particolare riguardo a: misure attuative delle prescrizioni impartite dalla Procura di Arezzo; per la riapertura al traffico; stato degli appalti di manutenzione straordinaria dei viadotti “Puleto” e “Tevere IV”; piano straordinario di manutenzione dell’intera E45.

12.00

Punto stampa