Angela Esposito: I giovani sono una grande risorsa per Brisighella

Sabato 23 Febbraio 2019

Angela Esposito con un gruppo di giovani di Brisighella

È stato veramente interessante l’incontro avuto con gli under 30 brisighellesi. Mi hanno ancora più convinto che dobbiamo aprire la nostra mente al futuro. Ci avviamo verso un mondo con sempre meno giovani e sempre più anziani. La questione prioritaria è quanto credere nel nostro futuro e quale ruolo vogliamo assegnare alle nuove generazioni per contribuire a costruirlo. Dobbiamo stringere una alleanza tra le generazioni, valorizzando il potenziale di tutti i soggetti coinvolti, dall’infanzia all’età anziana.

Il nodo decisivo di questo processo è la valorizzazione del potenziale delle giovani generazioni a cui andrà passato il testimone. Tanto è stato fatto in questi anni, ci siamo concentrati molto sui servizi alla persona, come i servizi residenziali, i domiciliari, la casa della salute (e questi servizi vanno mantenuti e migliorati come sta succedendo con l’ospedale di comunità). Stiamo lavorando molto sulle riqualificazioni degli edifici scolastici (sono stati appena aggiudicati 656.000 euro di riqualificazione delle scuole medie di Brisighella).

L' attenzione verso le nuove generazioni e le politiche familiari devono rimanere una priorità, con impegno al continuo miglioramento; la cultura della conciliazione tra lavoro e famiglia, investimenti importanti nella mobilità (sia fisica che virtuale) come la valorizzazione della tratta faentina e il progetto di una costruzione di una comunità digitale che passa attraverso la stesura della fibra ottica a casa di 4500 famiglie e imprese del Comune di Brisighella.

Ci hanno chiesto di continuare a lavorare per rendere veramente attrattivo il nostro territorio, continuando a stimolare un progetto innovativo sulle Terme. Per i giovani, la priorità sono anche la qualità della vita e dell’ambiente che chiedono di non distruggere con politiche economiche, territoriali e ambientali legate al passato, questo vale anche per l'agricoltura.

I giovani ci chiedono di farla finita con i vecchi politicanti che fa della politica un interesse personale, il peggior metodo clientelare della prima repubblica dove l'importante è accreditarsi verso chi governa "tanto paga lo Stato e gli interessi sono i miei". Con questo metodo è risaputo che i conti li pagheranno le generazioni future.

Fortunatamente il debito del Comune di Brisighella nel 2020 sarà azzerato, perchè abbiamo mantenuto i conti in equilibrio non tanto per l'oggi ma soprattutto per il domani. Questo permetterà di liberare risorse in spesa corrente pari ad oltre 250.000 euro/annui per incrementare le manutenzioni ordinarie e la qualità dei servizi alle famiglie.

Molto interessante è stato l’approfondimento che ci hanno chiesto sull’Unione dei Comuni della Romagna Faentina quale utile service per mantenere ed innovare i servizi alla cittadinanza.

È stata una serata stimolante, ci siamo detti di volerla ripetere non solo in campagna elettorale perché sono per una politica che sappia ascoltare le esigenze del territorio e quelle eterogenee dei cittadini e che sappia pensare anche alle nuove generazioni con competenza ed onestà perchè dal confronto possono scaturire nuove idee e nuove opportunità.

Cambiare a parole è semplice, cambiare casacca è ancora più facile. Io voglio invece continuare a lavorare tutti assieme per costruire il futuro del nostro Comune. Lo dobbiamo a tutti noi e ai nostri giovani che dovranno costruirsi una famiglia sul nostro territorio, alle imprese che vorranno investire, e ai nuovi cittadini che vorranno risiedere nel nostro comune. Io per questo sono pronta a mettere in campo tutta le mie capacità, la mia passione, la mia esperienza e le mie competenze.

Angela Esposito

Candidata Sindaco della Lista Insieme per Brisighella