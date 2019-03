LA POSTA DEI LETTORI / Il Treno di Dante: delizioso!

Sabato 2 Marzo 2019

Per tanti anni la linea ferroviaria Faentina, Faenza-Firenze, è stata negli elenchi dei rami secchi dei vari governi, quelli da sopprimere. Dopo centinaia di ordini del giorno delle Istituzioni Locali, di iniziative dei vari comitati in difesa della linea, l'ennesimo convegno a Brisighella per prenetrane le potenzialità tecniche, trasportistiche. Dopo le solite lunghe ed articolate relazioni tecniche, nel dibattito chiede la parola un generale (nessuno l'aveva invitato) e legge una nota del suo Ministro, quella alla Difesa, inviata al collega Ministro dei Trasporti: "La linea non si può sopprimere per interessi militari". Viva l'esercito!?

L'ho rifatta tutta, l'altro giorno, dalla partenza a treno vuoto, a Faenza, sino a firenze S.M.N dove il Treno di Dante "muore".

Già, di Dante, perchè unisce le due città del Sommo Poeta, da Ravenna (da Faenza a Ravenna ovviamente il treno c'è) a Firenze.

Tanto per dirne un'altra il treno che usava Francesco Baracca per frequentare il Liceo Dante Alighieri della capitale toscana.

Il treno, lungo, cinque moderne, confortevoli, carrozze era pieno sia alle 8.20 da Faenza, sia alle 14,44 (orario non di punta) da Firenze a Faenza. Nei giorni festivi si viaggia in piedi!

Due ore appena, meravigliose, meno di 10 euro.

Quanto si spende di più via Bologna, l'indicazione che dà il sito delle Ferrovie per un viaggio dalla Romagna a Firenze, quanto tempo in più, dovendo cambiare nel casino della stazione di Bologna?

Quanto tempo avremmo impiegato in più in macchina per arrivare in centro a Firenze e speso di benzina, autostrada, parcheggio, taxi?

Quanto era sbagliata la scelta dei dirigenti delle Ferrovie di chiuderla, quanto sta incassando ora??

Succede nel nostro Paese che la politica, le istituzioni non vedano al di là del loro naso lungo.

Arrigo Antonellini