Sport. A Faenza le prove interregionali under 14 di spada, fioretto e sciabola

Venerdì 15 Marzo 2019

Una gara federale di spada, fioretto e sciabola, sia maschile che femminile, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo vedrà sfidarsi all’interno del “Palacattani” circa 800 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni, provenienti da tutto il nord-est dell’ Italia, sulle 25 pedane da scherma allestite per l’occasione. Siamo orgogliosi - scrive il Circolo Scherma G. Placci di Faenza - che la Federazione italiana Scherma ci abbia confermato per il 3 anno consecutivo questo importante compito, e della fiducia che unitamente al Comitato Regionale ci ha conferito, per una gara che solitamente varia comitato organizzatore ogni anno."



A conferma di questa fiducia, durante la gara e al momento delle premiazioni interverranno anche rappresentanti ufficiali della Federazione Italiana Scherma, oltre alle autorità locali. Trattandosi di una gara di calendario Federale, in cui gli atleti acquisiscono punteggi per i campionati italiani, i giovani atleti saranno accompagnati da istruttori e tecnici, e come sempre da genitori e fratelli, creando un notevole indotto per la nostra città, nell’edizione del 2018 abbiamo riscontrato infatti un’affluenza di oltre 2.500 persone.



"Le regioni coinvolte, oltre all’Emilia Romagna, sono Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per cui numerose famiglie pernotteranno in città i giorni precedenti la gara, le verifiche effettuate nel 2018 ci hanno confermano che hanno alloggiato nella nostra città oltre 500 persone. Una delle caratteristiche che contraddistingue questa gara - aggiungono dal Circolo - sarà inoltre la premiazione: le coppe saranno infatti realizzate in ceramica, ideate, create e personalizzate per l’occasione da una bottega ceramica locale. Le coppe in ceramica sono state molto apprezzate nelle edizioni precedenti, sia dai giovani vincitori che dai loro genitori."



"I primi 8 classificati per ogni categoria - continuano - infatti riceveranno una coppa in ceramica, per un totale di 144 coppe, e i vincitori torneranno a casa conservando oltre al bel ricordo della gara, anche un ricordo tangibile della città, confermando quel legame tra sport e arte che da sempre contraddistingue le nostre iniziative. A tal proposito, abbiamo stipulato una convenzione con il Museo Internazionale delle Ceramiche, per dare la possibilità ai nostri ospiti di visitare il MIC a tariffa agevolata, anche questa iniziativa è stata molto apprezzata sia nel 2017 che nel 2018. Grazie al sostegno delle aziende sponsor, siamo riusciti preparare un pacco gara per tutti gli 800 giovani partecipanti, perché tutti i bambini metteranno il massimo impegno durante la gara, indipendentemente dal risultato finale e dalle coppe vinte. Teniamo a precisare che generalmente per questo tipo di gare non è previsto un omaggio ai partecipanti, ma ci piace l’dea che ogni bambino possa tornare a casa con un ricordo speciale di questa gara di Faenza, ed infatti gli altri anni il pacco gara è stato molto apprezzato."

L’ingresso è libero e gratuito, per cui bambini e ragazzi di Faenza potranno avere l’occasione di vedere una gara di scherma dal vivo e scoprire questo sport attraverso l’impegno dei loro coetanei.



Il coinvolgimento attivo con le altre realtà sportive del territorio, sarà siglato anche dalla collaborazione attiva con il Panathlon Club Faenza: il Presidente ed alcuni soci del consiglio saranno infatti presenti e partecipi in occasione delle premiazioni. "Siamo una società giovane e dinamica, che ha deciso di investire le proprie energie in eventi che possano promuovere non solo la scherma, ma i valori sani dello sport integrandoli con la cultura e con l’arte, che da sempre ha dato lustro alla citta di Faenza in tutto il mondo. Fiduciosi in una vostra collaborazione, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento" conclude il Circolo Scherma G.Placci.