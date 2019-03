A Faenza nasce la nuova Biblioteca di design 'Bruno Munari'

Sabato 16 Marzo 2019

Come cita una nota dell’Ansa, riapre al pubblico il 19 marzo (ore 17.30), in occasione delle celebrazioni internazionali dell'Italian Design Day, la nuova Biblioteca di design 'Bruno Munari' dell'Isia di Faenza, la prima in Emilia-Romagna dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura trovano così spazio negli antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca. L'Associazione Bruno Munari ha aderito all'iniziativa di intitolare la biblioteca al Maestro, ideatore del progetto didattico dell'Isia - istituzione universitaria di primo piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei, che opera nell'ambito dell'Alta Formazione del design - e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione. La biblioteca si sta ampliando con centinaia di volumi grazie a una campagna di nuove acquisizioni e donazioni.