Clima&Sostenibilità. Linda Maggiori a Piazza Pulita: la blogger faentina a impatto zero ospite a La7

Giovedì 21 Marzo 2019

Linda Maggiori, blogger impegnata nella difesa dell'ambiente per Il Fatto Quotidiano, Famiglie Rifiuti Zero e Famiglie Senz’auto, vive col marito e i quattro bambini a Faenza dove da anni sperimenta uno stile di vita ‘a impatto zero’ (come il titolo del suo libro): questa sera, giovedì 21 marzo alle 21, sarà ospite di Corrado Formigli al noto programma di La7 ‘Piazza Pulita’ per parlare di cambiamenti climatici e di quello che possiamo fare a riguardo sia a livello globale sia, nel nostro piccolo, nel quotidiano.

“Mi hanno chiamata per parlare di stili di vita sostenibile – dichiara Linda Maggiori al nostro giornale – di come una famiglia può ridurre l’impatto ambientale. Il mio libro ‘Impatto Zero: Vademecum per famiglie a rifiuti zero ’ (Dissensi Editore) è appunto la testimonianza pratica di questo stile di vita. In trasmissione, insieme ad altri ospiti, si parlerà di cambiamenti climatici e delle manifestazioni del 15 marzo (i Friday for Future): parleremo insomma di quello che si può fare a livello globale e nel quotidiano”. "Credo sia importante testimoniare: dobbiamo cambiare noi, non il clima.”

LINDA MAGGIORI

Nata a Recanati nel 1981, vive con il marito e i quattro figli a Faenza, dove da alcuni anni sperimentano uno stile di vita sostenibile: senz’auto e a rifiuti (quasi) zero. Lavora come educatrice, è laureata in Scienze dell’Educazione e Servizio sociale. Sono una famiglia “accogliente”, impegnata in progetti di affido diurno con bambini in difficoltà. Con alcune amiche ha fondato un’associazione di aiuto sull’allattamento e sull’uso dei pannolini lavabili (Gaaf). E’ volontaria in varie associazioni contro gli inceneritori e per la mobilità sostenibile. Fa progetti di educazione ambientale nelle scuole. Ha pubblicato vari libri: Anita e Nico di Tempo dal Delta del Po alle Foreste Casentinesi e Anita e Nico dalle Foreste Casentinesi alla Vena del Gesso, di Tempo al Libro Editore, Salviamo il Mare di Giaconi Editore, Impatto Zero, Vademecum per famiglie a rifiuti zero di Dissensi edizioni e Occidoria e i Territori Ribelli. Storia Fantasy sulle ingiustizie Nord Sud del mondo di Dissensi edizioni. E’ blogger di famiglie-rifiutizero e di famigliesenzauto e anima i rispettivi gruppi Facebook. Inoltre collabora come giornalista con AAMTerranuova e con il mensile Fiab BC.