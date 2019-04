Faenza. Spaccata in pieno centro. Svuotato il negozio Angelo Vintage

Giovedì 18 Aprile 2019

Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3, una banda di malviventi ha fatto razzia nel negozio Angelo Vingate, in Piazza Nenni a Faenza.

Con un'autovettura, usata come ariete, hanno sfondato la vetrata. Poi in quattro, sono entrati nel negozio e velocemente hanno rubato abiti e accessori, per la maggior parte di marche famose, come Chanel, Prada, Gucci, Armani. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

Le immagini registrate mostrano i quattro malviventi muoversi come se sapessero già cosa prendere e dove trovarlo.

Secondo le prime stime il bottino si aggirerebbe attorno ai 50 mila Euro.